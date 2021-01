Uno degli elementi fondamentali di FIFA 21, così come anche di altri videogiochi votati al gaming in multiplayer, è sicuramente il matchmaking. Un aspetto a cui gli utenti prestano sempre assai attenzione, in particolar modo in quei titoli che mettono contro 1 vs 1. È in questi frangenti che il matchmaking assume connotati importanti nel determinare l’equilibrio di una partita.

Tanti sono stati gli sforzi per affinare questo fronte, per garantire alla community la miglior esperienza ludica possibile. Un elemento che è sempre in via di aggiornamento, e che, nel prossimo futuro, potrebbe assistere a nuovi importanti cambiamenti.

FIFA 21 pioniere della svolta? Le novità sul fronte matchmaking

In particolar modo, a beneficiare di upgrade cruciali potrebbe essere proprio FIFA 21, il videogioco di calcio di Electronic Arts. Stando infatti a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il colosso statunitense si starebbe muovendo dietro le quinte per sviluppare qualcosa che porti novità cruciali nell’ambito dell’accoppiamento dei giocatori nei match online.

Una richiesta di deposito del brevetto è infatti arrivata (già nel settembre del 2019,a dirla tutta, ndr) all’ente federale statunitense addetto da parte proprio della compagnia americana. Si tratterebbe dell’EOMM, acronimo che sintetizza Engaged Optimized Matchmaking. Un complesso algoritmo che sfrutterà le risorse computazionali di ultima generazione per garantire un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative dei videogiocatori.

Diversi gli elementi che questo nuovo EOMM prenderà in considerazione, quelli che vengono definiti come GQF, Game Quality Factors. Dalla velocità di connessione alla costanza d’uso delle diverse modalità, fino ai risultati ottenuti nei precedenti match online. Un modo per non lasciare nulla al caso e rendere quindi l’ambiente in rete confortevole per ogni tipologia di videogiocatore, dai casual agli hardcore.

Non è chiaro se il nuovo sistema di matchmaking sia già entrato effettivamente in funzione su FIFA 21 e sugli altri giochi della compagnia americana. Probabile però che il tutto si concretizzi effettivamente sulle produzioni votate alla next gen videoludica, su PS5 e Xbox Series X.

Fonte