Scegliere i 5 migliori brani di David Bowie significa fare a schiaffi, letteralmente, con chi dovrebbe aiutarti a sceglierli. Nel bel mezzo della pandemia la redazione di Optimagazine si consulta durante una riunione virtuale e non mancano i momenti in cui il collega rinuncia alla discussione, l’altro snocciola aneddoti che giustificano la sua scelta e l’altro ancora, insofferente, si rifiuta di accettare le tue proposte.

Si conclude tutto con una risata e con la consapevolezza che non esiste alcun momento in cui il Duca Bianco non abbia sfornato capolavori. Lo ha fatto anche con l’ultimo disco Blackstar, fino all’ultimo. Proviamo a scegliere insieme i 5 migliori brani di David Bowie con l’intento di offrire un punto di partenza a chi ancora non conosce la sua musica.

Space Oddity (1969)

“Ground control to Major Tom”, parole che ti accompagneranno per sempre. Space Oddity è una delle canzoni-simbolo di David Bowie, un racconto psichedelico e una metafora dell’arrivo dell’uomo nello spazio.

Starman (1972)

“There’s a Starman waiting in the sky”, anche in questo caso trovi un biglietto di sola andata verso lo spazio. “Contagioso” è il termine più ricorrente che i critici usano per descrivere questo singolo, e con ragione.

Heroes (1977)

Incisa per la trilogia berlinese e inserita nell’album Heroes, il brano eccelle anche grazie alla partecipazione di Robert Fripp dei King Crimson nel riff ipnotico che caratterizza il suo arrangiamento.

Let’s Dance (1983)

Con Let’s Dance David Bowie arrivò a tutti coloro che fino al 1983 lo avevano ignorato. Dimostrò con questo singolo e l’album, di saper usare eleganza e sensualità anche nel bel mezzo di un groove irresistibile.

Lazarus (2016)

Contenuta in Blackstar (2016), Lazarus dimostra quanto fosse intenso l’approccio di Bowie alla musica anche nei suoi ultimi giorni. Tra i 5 migliori brani di David Bowie non può mancare, specie perché oggi suona come un testamento sonoro.