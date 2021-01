Quello con i TOTY di FIFA Ultimate Team rappresenta uno dei grandissimi appuntamenti stagionali all’interno del gioco di calcio di Electronic Arts. L’acronimo, per chi fosse a digiuno del gioco, è quello del Team of the Year. E, come ogni anno, mira a premiare i calciatori che si sono contraddistinti per le proprie performance nell’arco dell’anno solare.

Una squadra di super campioni dunque, che ricevono all’interno della modalità di gioco FUT carte potenziate dalle statistiche super golose. Non sorprende dunque che l’arrivo dei TOTY di FIFA Ultimate Team tenga incollati sugli schermi gli occhi di tutti gli appassionati. D’altronde chi non vorrebbe rinforzare la propria squadra con uno di questi fenomeni?

C’è ancora però un velo di mistero in merito all’evento, che non ha ancora una data confermata. Sebbene qualcosa sembra stia cominciando a muoversi, e il tutto potrebbe dunque concretizzarsi molto presto.

TOTY in FIFA Ultimate Team, quando arriveranno?

La road to TOTY di FIFA Ultimate Team si aprirà ufficialmente nella giornata odierna, come confermato dagli stessi ragazzi di Electronic Arts. Il primo tassello del puzzle che darà ai fan i giocatori dell’anno sarà costituito dalle votazioni ufficiali, che partiranno oggi.

Le previsioni inerenti la durata del tutto fanno presumere che, per quanto riguarda l’effettivo rilascio delle carte potenziate, toccherà attendere almeno settimana prossima, probabilmente quindi per la giornata di venerdì 15 gennaio. A meno che gli addetti ai lavori non procedano a una prima scrematura e sfornino, come già avvenuto in passato, carte sui candidati TOTY dalle skill potenziate con un +1 rispetto alla rispettiva carta base.

Siamo in sostanza al rush finale per quanto riguarda la marcia d’avvicinamento. E il ritardo rispetto alla tabella di marcia (relazionata alle passate edizioni) è come sempre da ricercare nella posticipazione della release del gioco, approdato sugli scaffali due settimane dopo rispetto al solito.

Quali saranno i calciatori coinvolti nel Team of the Year? Diteci la vostra nei commenti.