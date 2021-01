Non avete mai provato Amazon Music Unlimited e pensate sia giunto il momento di lanciarsi per capire se può fare al caso vostro? Avete ancora pochi giorni per approfittare della promozione che vi consentirà di provare Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi, a condizione di non esservi mai avvicinati prima al servizio di streaming musicale (in sostanza dovrete essere dei nuovi abbonati, altrimenti non potrete accedere all’iniziativa). Avete i requisiti? Per attivare la prova gratuita di 3 mesi di Amazon Music Unlimited dovrete cliccare su questa pagina , e poi sul tasto ‘Inizia ora. Paga dopo‘, inserendo un metodo di pagamento qualsiasi (sempre che non l’abbiate già associato prima al vostro account Amazon).

Fatto questo, vi sarà possibile beneficiare di tutti i servizi di Amazon Music Unlimited per un trimestre senza spendere nemmeno un centesimo. Al termine del periodo di prova gratuito, la piattaforma si rinnoverà automaticamente (a meno che non siate voi a disdrire prima della scadenza) a 9,99 euro al mese. Ribadiamo che potrete disattivare il servizio anche prima della scadenza dei 3 mesi gratuiti, non ci sono vincoli di permanenza in questo senso. Inutile dirvi che le somiglianze con Spotify ci sono tutte (pur essendo comunque servizi con una propria identità distinta, associati dallo scopo per cui sono stati creati).

Sono milioni i brani disponibili nell’abbonamento senza pubblicità, da poter ascoltare direttamente online, oppure da salvare in remoto per l’ascolto offline. Amazon Music Unlimited si integra perfettamente con Amazon Alexa a bordo di tutti i dispositivi compatibili. La prova gratuita di 3 mesi è attivabile fino all’11 gennaio 2021, salvo proroghe ed a patto di non esservi mai abbonati prima (non dovrete aver mai usufruito nemmeno della prova gratuita di 1 mese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.