Tanya Roberts è morta, anzi no. Se ieri eravamo qui a piangere la morte della Bond Girl poco più che sessantenne, oggi siamo qui a smentire, almeno si spera, la notizia. Secondo quanto riporta TMZ l’ex Bond girl e star Tanya Roberts è stata erroneamente dichiarata morta domenica sera tardi e non per via di una delle solite bufale che corrono sul web o sui social ma per via del caos che si è creato in California per via del boom di infetti da Coronavirus che stanno affollando gli ospedali e riempiendo i reparti e mandando le strutture al collasso, quello dove l’attrice è stata ricoverata compresa.

Il suo rappresentante Mike Pingel ha confermato al sito Variety che sebbene il suo partner, Lance O’Brien, inizialmente pensasse che fosse morta dandone notizia ufficiale, l’ospedale ha chiamato lunedì mattina per riferire che c’è stato un errore e che l’attrice è ancora viva e che sta lottando tra la vita e la morte in terapia intensiva. Lo stesso Mike Pingel ha confermato che Tanya Roberts non è morta ma che rimane in terapia intensiva in condizioni “disastrose”.

Tanya Roberts ha prestato il volto a Stacey Sutton nel film di James Bond del 1985 “A View to a Kill” e quello iconico di Midge Pinciotti in “That ’70s Show” tra il 1998 e il 2004. Rimane il fatto che in molti la conoscono perché protagonista della stagione conclusiva della serie Charlie’s Angels per ABC. La situazione in California rimane grave, i contagi aumentano e anche alcuni set di serie tv e film hanno deciso di rimandare la ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia proprio per evitare il peggio, speriamo solo che adesso Tanya Roberts possa tornare a casa sana e salva dopo questa grossa paura.