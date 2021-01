Abbiamo pensato di raccogliere in un diario digitale, magari ad uso di chi vorrà girare un sequel della serie Sanpa, alcune delle Luci che hanno brillato a San Patrignano in quegli anni raccontati da Sanpa forse con qualche predilezione per le Ombre. La serie infatti, nota all’estero come Sanpa: Sins of the Savior (I peccati del salvatore) rivela già nel titolo un certo indirizzo negativo teso a dipingere la comunità come un luogo di salvezza ma anche di sofferenza, di dittatura, di sevizie, misticismo, loschi affari e omicidi.

Abbiamo pensato quasi per dovere di cronaca di supplire a palesi carenze della narrazione denunciate da più parti, di provare ad estendere queste fioche apparenti luci per far comprendere meglio cosa accadeva su quella collina separata dal mondo. Raccontare le storie di chi riusciva a passare con tanta attesa e fatica quei cancelli e a consegnare la propria sopravvivenza tra le braccia del santo peccatore, il baffo, il Mucciolini, il medium, il torturatore, l’uomo dalle stigmate, e così via.

Proviamoci insieme, avremo contribuito a dare qualche elemento in più a chi guarda la serie Sanpa e a dare voce a chi non è stato intervistato o pubblicato e che ha una storia nel cuore da tirar fuori, da tanto tempo.

Come partecipare:

Abbiamo attivato una Whatsapp Line, mandateci a partire da adesso i vostri videomessaggi, i messaggi vocali, oppure un messaggio scritto per essere ricontattati. Per ciascuna testimonianza realizzeremo un articolo e lo pubblicheremo: +39 380 236 3060

#SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO