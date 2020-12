Quanti vaccinati in Italia al Covid-19 si registrano ad oggi 31 dicembre? La campagna vaccinale in Italia, come nel resto dei paesi UE, è partita domenica 27 dicembre nel cosiddetto Vax Day condiviso. Da allora il numero di dosi somministrate nel nostro paese è nell’ordine delle poche migliaia. Di certo si tratta solo di un punto di partenza ma si attendano numeri progressivi molto più importanti. Va chiarito infatti che la quota dei cittadini italiani raggiunti dovrebbe crescere esponenzialmente già nei primi giorni del 2021. Per un monitoraggio costante in tal senso, sta per essere fornito un report quotidiano dello stato dell’arte attraverso i canali ufficiali del Governo.

Come riportato dal commissario straordinario Arcuri, proprio a conclusione della giornata di ieri 30 dicembre, sono stati vaccinati in Italia 9.803 cittadini. La cifra supera le 9.750 dosi distribuite in prima battuta alle 21 Regioni e Province autonome per un motivo ben preciso: in alcuni centri si è cominciato a somministrare la famosa sesta dose in eccesso contenuta in ogni singola fiala, procedura ora autorizzata anche dal Ministero della Salute.

La buona notizia delle ultime ore è che tutti potranno presto sapere per quanti vaccinati in Italia inizia il percorso di immunizzazione al Covid-19. Proprio oggi 31 dicembre è stata annunciata la pubblicazione del primo report aggiornato sui numeri delle somministrazioni sul sito del Governo. In particolare nella sezione dedicata proprio alle comunicazioni del commissario straordinario per l’emergenza della pandemia sarà possibile conoscere i numeri esatti delle dosi distribuite, ma molto probabilmente solo nella fascia serale di ogni giornata.

Proprio nella tabella aggiornata costantemente dovrebbero comparire ben preso i riferimenti alle 359.775 dosi di vaccino Pfizer distribuite le scorse ore nei centri vaccinali e ancora delle ulteriori 110.175 che continueranno a giungere a destinazione anche in quest’ultima giornata dell’anno 2020. Il tale complessivo di dosi per questa settimana sarà pari a 469.950.