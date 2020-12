Quella di Apex Legends è ormai una cavalcata che va avanti da due anni, e che promette di continuare ancora per un bel po’. Una bella storia che è nata quasi “per caso”, visto l’arrivo in sordina sul mercato, avvenuta all’improvviso e senza squilli di tromba. I trionfalismi potevano a vere esiti catastrofici in un momento in cui Fortnite la faceva da padrone senza alcun titolo a contrastarlo.

Ma la produzione di Respanw Entertainment ed Electronic Arts è riuscita comunque nel proprio compito di imporsi a un pubblico bello grande. Un’impresa che non è poi stata tale, vista la mole e la qualità dei contenuti con cui è infarcito il gioco.

E proprio sotto questo punto di vista c’è sempre un costante fermento, che chiaramente tiene alta l’attenzione della community.

Apex Legends e il 2021, grandi cose all’orizzonte

Il prossimo futuro non tradirà le aspettative, almeno stando alle indiscrezioni che stanno animando la rete nel corso delle ultime ore. Per Apex Legends si profilano infatti mesi assai intensi, vista la strada che gli toccherà percorrere. Intorno al 20 gennaio dovrebbe infatti partire ufficialmente l’ottava stagione di gioco. Un frangente nel quale non mancheranno novità, tra le quali una nuova leggenda e, presumibilmente, anche una nuova arma. Al contempo, anche qualche cambio di gameplay potrebbe donare nuovo pepe al gioco.

E diverse implementazioni sarebbero nell’aria, con i rumor del web che hanno cominciato a tracciare le possibili strade per il futuro. Tra le indiscrezioni, quelle più importanti puntano verso una nuova mappa, magari a tema tropicale, oltre che a un nuovo evento a tema.

Proprio su quest’ultimo fronte i ragazzi di Respawn Entertainment si sono sempre dimostrati essere sul pezzo. Quindi è abbastanza chiaro che anche il prossimo futuro di Apex Legends riservi intriganti novità sotto questo punto di vista.

Si tratta chiaramente di cosa che accadranno dilazionate nel tempo, e che presumibilmente ricopriranno un arco temporale dilatato. Le previsioni sono legate alla prima metà dell’anno, quindi occorrerà pazientare per vedere quali saranno effettivamente le mosse degli addetti ai lavori.

