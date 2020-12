Oggi è un giorno strano. Intendiamoci, tutti gli ultimi giorni sono stati strani, come le ultime settimane e gli ultimi mesi.

Tutto il 2020 è stato strano, iniziato come l’anno in cui l’avvento dell’uomo sul pianeta Terra sembrava sul punto di ritrovarsi davanti il conto, dopo i venerdì di Greta l’anno era iniziato con gli incendi che non si spegnevano in Australia, forse qualcuno riuscirà a scovare questo ricordo nella memoria, poi tutto è diventato Apocalisse, la pandemia, la Cina, Wuhan, i cinesi chiusi in casa, un sacco di riso fuori dalla porta, i pipistrelli, Codogno, che diavolo è Codogno?, l’Amuchina, il paziente zero, le zone rosse, i contagi, Contagion di Soderbergh, il distanziamento sociale, i morti, i positivi, gli asintomatici, i virologi, Burioni, Gismondo, Burioni vs Gismondo, Crisanti e Vo Euganeo, curva epidemiologica, alle 18 davanti agli schermi per sapere il rapporto della Protezione Civile, Arcuri, Conte e i suoi DPCM, Speranza, la speranza, la conta dei morti, Milano non si ferma, Milano si ferma, la Lombardia che affonda il paese, la fuga al sud, le scuole chiuse, il lock down, la didattica a distanza, la Azzolina, Dio mio, la Azzolina, gli untori, i runner, i pisciatori di cani, la fila davanti ai supermercati, manca la farina, manca il lievito, fare il lievito madre a casa, il pane, la pizza, le canzoni dal balcone, gli applausi agli infermieri e ai medici, i nostri angeli, le quarantene, i tamponi, i tamponi molecolari, i sierologici, il tampone veloce, le quarantene fiduciarie, si è positivi per quattordici giorni, no dieci, si è positivi finché non si ritorna negativi, le ATS, le ATS che non chiamano, i tamponi dai privati, la mascherina, i guanti in lattice, ancora l’Amuchina, come farsi l’Amuchina in casa, Fontana che non si sa mettere la mascherina, Gallera che pensa che per ammalarsi tocchi stare in mezzo a due malati, Burioni, Gismondo, Galli, Zangrillo, Vespignani e il tappeto di morti, la Capua, Pregliasco con le felpe, Ricciardi, i virologi in tv, i virologi superstar, le Pillole di Ottimismo di Silvestri, ce la faremo, andrà tutto bene, forse, chissà, Conte è un cialtrone, le bimbe di Conte, Casalino che coordina le conferenze stampa, le conferenze stampa in diretta social del sabato sera, pensa ci fosse stato Salvini, Salvini senza mascherina, Sgarbi portato fuori dal parlamento a quattro di spade, Bonaccini come prossimo leader, Zingaretti era andato a prendersi l’aperitivo coi cinesi poi si è ammalato, i droni, le RSA, la Zampa, Silieri, Speranza, Fontana ci manda i malati e muoiono tutti, l’Ospedale della Fiera, Bertolaso, Conte prescerisce Arcuri a Bertolaso, Ceriscioli si scontra con Conte per la chiusira delle scuole nelle Marche, le Marche affidano un Ospedale privato a Bertolaso, Bertolaso va nelle Marche erisluta positivo, tutta la giunta in quarantena, Fedez e la Ferragni raccolgono quasi due milioni per una terapia intensiava nuova al San Raffaele, la terapia intensiva, gli intubatim la poloite bilaterale, i caschi per l’ossigeno, le mascherine FFP2, gli ospedali solo per i contagiati, l’esercito, Bill Gates si sta facendo ricco, la Cina conquisterà il mondo, Soros, Bezos, lo smart working, non è smart working è lavoro a casa, gli statali continuano a non lavorare e a prendere lo stipendio pieno, le CIG, le CIG che non arrivano, i licenziamenti bloccati, le ambulanze che rompono il silenzio delle città deserte, le ambulanze sono vuote, i negazionisti, l’immunità di gregge, gli asintomatici, ci si può ammalare due volte, positivo non vuol dire malato, le saracinesche chiuse, che non hanno riaperto, quelle che non riapriranno, i 600 euro alle partite IVA, le autocertificazioni, i congiunti, i cugini di sesto grado, i conviventi fuori comune, i confini chiusi, i treni vuoti, i posti di blocco, le multe di quattromila euro, i cinema chiusi e le chiese aperte, la benedizione Urbi et Orbi del Papa, il Papa che attraversa Piazza San Pietro sotto la pioggia, l’infermiera che dorme sfinita sulla tastiera del pc, l’infermiera coi segni delle mascherine che le deturpano il volto, i negazionisti, è una semplice influenza, in Svezia non hanno chiuso niente, l’OMS, il CTS, l’ISS, Conte non lavora col favore delle tenebre, Conte vola nei sondaggi, le bimbe di Conte, la afasia di Conte, Colao a capo della task force, e i superesperti nelle troppe commissioni, le strade deserte, gli uccellini come solo suono udibile in città, l’aria finalmente respirabile, il ritorno alla natura, aveva ragione Greta, ce la faremo, andrà tutto bene, gli arcobaleni, la fila di camion dell’esercito piene di bare da Bergamo, gli anziani che muoiono da soli, il Pio Albergo Trivulzio, gli ospizi oggi si chiamano RSA, il cibo da asporto, i ristoranti chiusi, i bar chiusi, i ristoratori che si impiccano, la strategia del terrore, ricordati che devi morire, l’Apocalisse, gli zombie, Netflix, Amazon Prime, le serie tv, la gente disdice gli abbonamenti Sky, non ci sono più partite, neanche doppiano le serie, la Rai non sta al passo con l’epidemia, l’epidemia che diventa pandemia, muoiono anche i giovani, solo quelli che avevano patologie pregresse, iniziano a morire anche quelli famosi, iniziano a morire anche quelli che conosciamo di persona, Boris Johnson dice che gli inglesi dovranno abituarsi all’idea di perdere i propri cari e che l’Inghilterra non chiuderà, Boris Johnson si ammala, la gente ne ride, #Iorestoacasa, gli artisti che ci dicono di rimanere a casa, loro hanno la villa, gente in dieci in un bilocale, la gente va fuori di testa, ce la faremo, andrà tutto bene, Milano non si ferma, Milano si è di nuovo femata, le dirette social dei cantanti, i concertini da casa, andrà tutto bene, ne usciremo migliori, ce la faremo, la violenza dentro le case è un problema di cui nessuno parla, i femminicidi, le donne costrette a convivere coi propri aguzzini, questa non è una via d’uscita, il calo del desiderio, sai tra nove mesi quanti bambini?, sai tra nove mesi quanti divorzi?, il calo del desiderio, massimo sei persone in casa, i congiunti, il contigentamento, gli assembramenti, i congiunti fuoriregione, i runner, le attività motorie, nelle vicinanze della propria abitazione, non ci si può più abbracciare, non ci si può più baciare, sesso sì, ma con prudenza, i lavoratori del sesso di cui nessuno parla, i meme su Rocco Siffredi, Silieri e le sue occhiaie, un metro di distanza, no, due metri di distanza, il plexiglass o il plexiglas?, l’ipotesi plexiglas in spiaggia, il plexiglas nei ristoranti, povera Greta, plastica ovunque, le ipotesi di app per prenotare il posto al mare, distanti ma vicini, Mattarella all’altare della patria, i lanciafiamme du De Luca, le gag di De Luca, i video mattutini da Palazzo Marino di Sala, Sala sopra il Duomo con le frecce tricolori, la strategia del terrore, Bolsonaro ha il Coronavirus, Bolsonaro faceva il segno del manico al Coronavirus, il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno, siamo tutti sulla stessa barca, non è vero, siamo tutti nella stessa tempesta, c’è chi è su un materassino e chi su un transatlantico, finisce il lock down, in realtà non è finito nulla, siamo ancora dentro casa, assembramenti non assemblamenti, le strisce a Propaganda Live di Zerocalcare, Immuni, nessuno scarica Immuni per la questione della privacy, riprende il campionato a porte vuote, dove non può il buonsenso possono i soldi, la diffidenza nei confronti degli altri, la caccia ai colpevoli, pensa se c’era Salvini, stiamo rivalutando Berlusconi, Berlusconi che prende il Covid, Briatore che prende il Covid, sono entrambi pazienti di Zangrillo, i meme, le curve dell’RT con zero, Scanzi prima sfotte poi ci mangia su, gli sceriffi, andrà tutto bene, Buongiorno Milano, Alzano Lombardo e Nembro, il mondo dello spettacolo è morto, Zoom, Google Teams, Skype, gli auguri a distanza, i saluti a distanza, distanti ma vicini, Bill Gates si sta facendo ricco, la Cina conquisterà il mondo, Soros, Bezos, lo smart working, non è smart working è lavoro a casa, gli statali continuano a non lavorare e a prendere lo stipendio pieno, le CIG, le CIG che non arrivano, le saracinesche chiuse, che non hanno riaperto, quelle che non riapriranno, i 600 euro alle partite IVA, Porro positivo, Porro che sbrocca, Bocelli che canta in piazza Duomo, Bocelli che nega il virus, i Coronavirus che nella narrazione diventa Covid19, poi solo Covid, Galli con la testa che ciondola che ci dice che moriremo tutti, Tarro che sminuisce, Zangrillo che inanella figure di merda, il virus è clinicamente morto, il Black Lives Matter, la statua di Montanelli, per un paio di giorni si torna a parlare d’altro, è un attimo, ritorna il Covid, si parla solo di questo, le aperture, la scuola non riapre, gli esami di maturità fatti in presenza, tutti promossi, tutti sconfitti, dei giovani non si è ricordato nessuno, ok boomer, l’estate, la Sardegna, la Croazia, l’estate allegra di Galli, gli assembramenti, è finita, ce lo siamo lasciati alle spalle, il bonus vacanze dopo il bonus monopattino, ma è morto di Covid o con il Covid?, l’INPS, i ristori, ora gli aiuti si chiamano così, i dati che rincuorano, andrà tutto bene, Karaoke Guantanamera, Tequila e guaranà, a Mondello non ce n’è Coviddi, i treni ancora vuoti, gli aerei pieni, i cinema e i teatri restano chiusi, niente concertim i voucher per i grandi eventi, gli stadi vuoti, maledetti dottore che infettate i vostri condomini, i negazionisti, i vaccini, i no vax, Immuni non funziona su Huawei, cinesi di merda, le discoteche aperte per decreto, le discoteche con gente che balla, le discoteche chiuse per decreto, è colpa delle discoteche, il Billionaire, il Billionaire è stato il più grande focolaio di Italia, è colpa di chi è andato in vacanza, la strategia del terrore, l’Apocalisse, i vaccini nei laboratori, Oxford e l’orgoglio italiano, l’AIFA, Moderna, Pfeizer, il fim di Vanzina sul lock down con Greggio e Martina Stella, le quarantene, i tamponi, i tamponi molecolari, i sierologici, il tampone veloce, le quarantene fiduciarie, si è positivi per quattordici giorni, no dieci, si è positivi finché non si ritorna negativi, le ATS, le ATS che non chiamano, i tamponi dai privati, si torna in città, non tutti tornano in città, non tutti tornano al nord, ancora smart working, non è smart working è lavoro a casa, gli statali continuano a non lavorare e a prendere lo stipendio pieno, le CIG, le CIG che non arrivano, le saracinesche che non hanno riaperto, quelle che non riapriranno, Conte è un cialtrone, le bimbe di Conte, Casalino che coordina le conferenze stampa, pensa ci fosse stato Salvini, Salvini senza mascherina, Sgarbi portato fuori dal parlamento a quattro di spade, ancora una volta, riprendono le scuole, non tutte le scuole, le superiori parzialmente, la Azzolina che va dritta per la sua strada, la De Micheli che non ha rafforzato i mezzi di trasporto, gli assembramenti, le classi in quarantena, il sistema scuola regge, mancano gli insegnanti, ci sono i termoradiatori al posto dei termosifoni, non si possono accendere, la gente in classe coi i plaid, la De Micheli che fa rimpiangere Toninelli, la Azzolina che fa rimpiangere chiunque, anche la Falcucci o la Jervolino, Trump prende il Covid, Trump si spara pillole da due milioni di dollari e guarisce, i drive in, gli ospedali da campo dei militari, andrà tutto bene, siamo tutti sulla stessa barca, Trump no, evidentemente, le zone rosse, le zone arancioni, le zone gialle, le scuole chiuse, il lock down, di nuovo a casa, non siamo mai usciti di casa, niente code ai supermercati, i negozi chiusi, Amazon, ancora Amazon, la spesa online con l’Esselunga, ce la faremo, forse, andrà tutto, le attività che chiudono, i suicidi, non si muore di Covid ma si muore di fame, nessuno muore di fame, nessuno sarà lasciato indietro, Conte scende nei sondaggi, pensa se ci fosse stato Salvini, Salvini ha passato l’estate senza mascherina, è colpa del Billionaire, è colpa delle scuole aperte, ci siamo dimenticati di una generazione, i giovani hanno pagato per tutti, il Covid ha azzerato la generazione dei vecchi nel più completo silenzio, altri due mesi di lock down, ma non è un lock down, questo, l’Europa è messa peggio di noi, la Svezia è lì lì per implodere, non è vero, il Brasile, la Spagna, in Cina stanno tutti bene, Wuhan nessuno la nomina più, la seconda ondata, Bill Gates si sta facendo ricco, i cheap inoculati coi vaccini, è saltata del tutto la possibilità di seguire la diffusione del virus, Immuni non l’ha scaricato nessuno, sì studiano i vaccini, Pillole di Ottimismo, non c’è nulla da essere ottimisti, vince Biden, il 2020 non è poi così male, Massimo Giannini ricoverato in ospedale, le elezioni, il Recovery Fund, in realtà si chiama così solo da noi, nel resto d’Europa fa riferimento che i debiti li pagheranno i giovani, Next Generation, li MES, il MES sì, il MES no, ne usciremo migliori, che fine ha fatto Colao?, Draghi prossimo premier, la Cina conquisterà il mondo, Soros, Bezos, lo smart working, non è smart working è lavoro a casa, gli statali continuano a non lavorare e a prendere lo stipendio pieno, le CIG, le CIG che non arrivano, le saracinesche chiuse, che non hanno riaperto, quelle che non riapriranno, i 600 euro alle partite IVA, Palau, Crisanti si occupa di zanzare, i Bauli in piazza, i cinema chiusi e le chiese aperte, le ambulanze inseguite dai negazionisti, le ambulanza a sirene spiegate, i vaccini che sono quasi pronti, Pfeizer, Moderna, si avvicinano le feste, stiamo a casa così passeremo un Natale con parvenza di normalità, le zone rosse, le zone arancioni, le zone gialle, il cashback, facciamo girare l’economia, le scuole sono ancora chiuse, le scuole chiuse sono segno di uno stato in declino, la Azzolina difende i più deboli, no all’abbandono scolastico, il bonus device, i cinema e i teatri chiusi, i ristoranti e i bar chiusi, il cibo da asporto, il click day, da domani tutta Italia tranne l’Abruzzo sarà zona gialla, tutti escono per lo shopping, il cashback non è valido per la spesa online, gli assembramenti, dopo un giorno i dati si fanno allarmanti, ci stanno prendendo in giro, richiudiamo tutto, le feste da soli, le nuove regole, vi sarà concesso, vi sarà permesso, i primi vaccini in Inghilterra, William Shakespeare, Pfeizer, Moderna, -80°, i freezer, i DPCM,li impianti di sci chiusi, i cinema e i teatri chiusi, musei e sale bingo messi sullo stesso piano, gli amici artisti che ci fanno divertire e emozionare, Burioni, Gismondo addio, Galli, Zangrillo addio, Vespignani nom pervenuto, la Capua, Pregliasco con le felpe, Ricciardi, i virologi in tv, i virologi superstar, positivo non indica più qualcosa di buono, l’indice nulla ha a che vedere con la mano, la strategia del terrore, ce la faremo, andrà tutto bene, forse, chissà, a Natale ognuno a casa propria, le deroghe, le regole aggirate, massimo due in auto, le autocertificazioni, le seconde case, le prime case, il domicilio, la residenza, la fuga il 20 dicembre, gli spostamenti, la variante inglese, gli ultimi acquisti, i parenti da tutelare, i parenti da non lasciare soli, distanti ma vicini, il calore umano, un Natale diverso, un Natale spirituale, il sangue di San Gennaro non si scioglie, la terza ondata, la seconda ondata non è ancora finita, l’Apocalisse, oltre settantamila morti e voi pensate a festeggiare, i cinema chiusi e le chiese aperte, ma non stai parlando mai di musica, i concerti in streaming a pagamento, Dua Lipa e i Gorillaz, ne usciremo migliori, forse, la musica è finita, gli amici non ci stanno, la musica è ferma, chi fermerà la musica, Stefano D’Orazio dei Pooh è morto di Covid, la musica è morta, lo streaming non è musica, i cantautori indie sono scomparsi, i trapper parlano ancora di bottiglie e privé, Renato Zero per tre volte primo in classifica con tre dischi diversi, Ligabue primo in classifica, Bruce Springsteen primo in classifica, gli AC/DC primi in classifica, ok boomer, Bob Dylan esce con un disco stupendo, anche Elvis Costello, Fiona Apple, Rufus Wainwright, Neil Young tira fuori dal cassetto un gioiello d’annata e Paul McCartney incide un disco tutto da solo, ne resterà solo uno, e sarà un vecchio, Sanremo non si farà, Sanremo si farà, sarà il Sanremo della rinascita, il cast di Sanremo è tutto rivolto allo streaming, c’è anche Orietta Berti, c’è pure Bugo, Morgan no, dov’è Bugo ormai vuol dire la vita prima del Covid, non dimentichiamocelo, il pubblico tenuto un mese in quarantena su una nave, ecco perché non parlo di musica, mi mette a disagio pensare alla musica oggi, penso invece che il 7 gennaio si torna alla vita, il 7 gennaio riapriranno anche le scuole, anzi no, solo al 50%, forse non proprio il 7 gennaio, si deve scongiurare la terza ondata, forse faremo un nuovo lock down, il vaccino arriva finalmente in Italia, si può tornare a sperare, si può tornare a sognare, alla Germania hanno dato centocinquantamila dosi, a noi novemila, c’è attesa per l’arrivo al valico del Brennero, sembra una roba da Istituto Luce, le telecamere dei TG attendono il tir, arriva un furgoncino come quello della BoFrost, mia madre una volta ci ha ordinato le pizze, erano gli anni Novanta, sulla fiancata c’è un disegno di un pinguino, partono le vaccinazioni, prima gli operatori sanitari, poi gli anziani, i no vax, la dittatura sanitaria, l’obbligo del vaccino, chi non si vaccina non venga curato, ne usciremo migliori, andrà tutto bene, da metà gennaio si parte davvero, trecentomila vaccini la settimana, ci metteremo tre anni e otto mesi a vaccinarci tutti, speriamo ci siano tanti no vax, l’immunità di gregge, e chissà quante cose mi sono scordato, mica me le posso ricordare tutte, resta che questo è stato un giorno strano, l’ultimo di un anno strano, il più strano di quelli che ho vissuto fin qui. Domani si cambia pagina, o quantomeno si cambia calendario. Inizia il 2021, in molti, facendoci gli auguri abbiamo detto “peggio di quello passato sarà difficile”, ma nel dirlo, al telefono, ci siamo toccati. Almeno da soli possiamo farlo senza correre rischi. Mentre lo dicevamo ci è venuta in mente una battuta del film dei Simpson, quello andato al cinema anni fa, quando ancora i cinema erano aperti, film nel quale c’è una pandemia, Matt Groenig aveva già previsto tutto, del resto. Nel film a un certo punto c’è Burt che è stato ammanettato nudo a un lampione dal commissario Winchester. Arriva Homer per soccorrerlo, Burt lo guarda e gli dice, “Questo è il peggior giorno della mia vita”. “È il peggior giorno della tua vita finora,” gli risponde Homer.

Buon 2021 a tutti, quindi, andrà sicuramente tutto bene, ce la faremo, ne usciremo migliori. Forse.