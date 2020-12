Poetessa del rock, Sacerdotessa all’occasione, ma soprattutto icona di stile e sensibilità letteraria: nei 5 più grandi successi di Patti Smith c’è tutta la parte più ispirata degli Stati Uniti, di una Chicago che un giorno avrebbe dato i natali agli Smashing Pumpkins per continuare con una corrente alternata di denuncia sociale, messaggi di pace e rivolta popolare. Una rivolta, quella promossa da Patti Smith nei suoi testi, che passa inevitabilmente per l’amore, quello che cambia radicalmente il modo di percepire il mondo.

Because The Night (1978)

La carrellata dei più grandi successi di Patti Smith non può non partire con Because The Night. Scritta originariamente da Bruce Springsteen per l’album Darkness On The Edge Of Town, il Boss si accorse che il pezzo non poteva far parte del disco. Nello studio di fianco Patti Smith lavorava su Easter e Springsteen glielo regalò. La Sacerdotessa lo rielaborò con una chiave di lettura più femminile, che oggi è il capolavoro che conosciamo.

Rock’n’Roll Nigger (1978)

Rock’n’roll e denuncia sociale, con un pizzico di provocazione: Patti Smith canta gli emarginati e li butta dentro il rock’n’roll, ed ecco l’ennesimo capolavoro.

Dancing Barefoot (1979)

Ispirata alla storia di Jeanne Hébuterne, amante di Amedeo Modigliani, Dancing Barefoot è contenuta nel disco Waves (1979) e coniuga spavalderia rock con lezioni di sensualità ed eleganza, grazie alle chitarre stoppate e alla linea vocale che letteralmente serpeggia come un demone allettante.

Gloria (1975)

Un piccolo passo indietro per ricordare quel principio secondo il quale una cover può rimanere memorabile quanto l’originale. È il caso di Gloria di Van Morrison, interpretata da Patti Smith nell’album di debutto Horses (1975).

People Have The Power (1988)

Il “sempre attuale” che ogni bravo artista sogna di scrivere: People Have The Power è una di quelle realtà, cantata dalla stessa Sacerdotessa nel corso delle ultime elezioni presidenziali e immancabile tra i grandi successi di Patti Smith.