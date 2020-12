Chico Forti torna in Italia. Questa era la notizia che in molti attendevano, dopo che la redazione de Le Iene si era battuta per la sua liberazione e aveva fatto appassionare il pubblico al suo caso.

L’ex campione italiano di windsurf non tornerà in Italia da uomo libero, ma dovrà continuare a scontare la sua pena nel suo Paese. Le parole di Luigi Di Maio sono di entusiasmo. Ecco cos’ha appena condiviso sui suoi social:

“Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia”

A gioire di questa bella notizia è anche Red Ronnie, che ha voluto condividere la novità sulla sua pagina sottolineando che Forti non tornerà in Italia in libertà ma come un condannato. Una vittoria che non si può quindi definire vittoria, anche se il suo ritorno sul suolo italiano si attendeva ormai da troppo tempo.

Durante una delle sue interviste esclusive a Le Iene, Chico Forti aveva dichiarato di voler tornare in Italia da uomo libero, possibilità al momento negata salvo provvedimenti successivi della magistratura italiana.

Chico Forti, che oggi ha 61 anni, è stato più volte campione italiano di windsurf. L’atleta trentino si trova in carcere da circa 20 anni, dopo che era stato coinvolto in una vicenda ancora controversa che aveva portato alla morte Dale Pike, trovato ucciso su una spiaggia di Miami.

Forti fu quindi accusato di omicidio e condannato all’ergastolo nel 2000, con l’imputato che si è sempre dichiarato innocente e ha rigettato ogni accusa mossa nei suoi confronti, compresa quella del movente che era stato ricercato in un tentativo di truffa.