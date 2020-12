Non manca giornata in cui le offerte Gamestop non offrano utili spunti per gli appassionati di videogiochi. Un appuntamento imprescindibile quello con il franchise, che con il suo Calendario dell’Avvento da una mano nel fare i regali di Natale. La selezione di titoli proposta giorno dopo giorno è vasta e variegata, ed è in grado di andare incontro alle esigenze più disparate.

E quello di oggi è un nuovo giorno da non perdere, vista la quantità e la qualità dei videogiochi piazzati su scaffali fisici e digitali con intriganti sconti. Offerte Gamestop da cogliere al volo dunque, considerando anche il tempo limitato entro cui bisogna approfittarne.

Offerte Gamestop, le proposte odierne

Si parte questa volta da un titolo che notoriamente è diffuso in salsa gratuita, sebbene ci siano motivi più che validi per acquistarlo in questa edizione. Parliamo di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games, che viene proposto tra le offerte Gamestop al prezzo di 19.98€. Si tratta del bundle “Ride bene chi ride ultimo”, che include al suo interno diversi elementi cosmetici altrimenti acquistabili nello store dedicato, a un prezzo altrimenti superiore. Oltre poi a 1.000 V-Buck, la valuta premium interna al gioco stesso, il cui valore corrisponde a otto euro circa.

Intriganti, soprattutto per chi se li fosse persi, i videogiochi dedicati al Cavaliere Oscuro della DC Comics. Il crociato incappucciato è protagonista degli sconti odierni con Batman The Dark Knight e la Batman Return to Arkham HD Collection. Due videogiochi belli ricchi per quantità e qualità, proposti all’irrisorio prezzo di 12.98€ ciascuno. Un recupero immancabile per chi, a suo tempo, non abbia avuto modo di giocarli.

Non mancano potenziali regali alternativi tra le promozioni del franchise di quest’oggi. In particolare, ampio spazio è dedicato ai Funko Pop. Le Bobble Head sono presenti in numerosissime versioni, e potrebbero essere un graditissimo regalo per gli appassionati della cultura nerd.

Per tutti gli oggetti inclusi nelle promozioni odierne vi rimandiamo alla sezione dedicata all’interno del portale online del rivenditore.