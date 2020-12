Parlare di GTA 6, allo stato attuale, rappresenta un po’ un salto nel vuoto. Il nuovo capitolo della serie Rockstar non è al momento nei piani della compagnia, che evidentemente continua a coccolarsi il quindi episodio. L’arrivo della console next gen ha infatti visto GTA 5 in rampa di lancio, pronto ad abbracciare una nuova generazione. Sebbene, ne siamo sicuri, qualcosa sotto sotto si stia muovendo. D’altronde sarebbe incredibile credere o ipotizzare il contrario, visto il grande appeal del franchise sul mondo videoludico.

Ma come potrebbe essere effettivamente GTA 6? La prima cosa che viene da pensare è che moltissima attenzione venga riposta nel comparto multigiocatore. Gli ultimi anni hanno dimostrato come GTA Online sia divenuto un polo attrattivo da non sottovalutare. Con milioni di giocatori che non mancano di animare il mondo di gioco in rete. Il team di sviluppo non dimentica però le proprie origini.

GTA 6 non dimentica il passato in vista del futuro

Per GTA 6 si preannuncia dunque ancora una volta un’anima duplice. Con la scissione che avverrà immancabilmente tra le dinamiche ludiche offline e quelle online. E se queste ultime saranno come sempre curatissime, lo stesso si potrà dire anche delle prime.

Le intenzioni degli addetti ai lavori sono infatti quelle di non trascurare alcun dettaglio della propria creatura digitale. Quindi grande attenzione al comparto multigiocatore, con GTA Online che probabilmente continuerà la propria cavalcata, ma anche il singleplayer non verrà dato per scontato.

Chiunque temesse dunque che il franchise di Rockstar potesse subire uno stravolgimento in vista del futuro, può dormire sonni tranquilli. Non ci saranno colpi di testa da parte del team di sviluppo, che seguirà canoni che ormai accompagnano i fan da decenni.

Non è al momento possibile fare però una stima di quando effettivamente il sesto capitolo potrà arrivare sul mercato. Non è da escludere che Rockstar possa sorprendere tutti navigando sott’acqua, uscendo allo scoperto magari nel corso del prossimo anno. Con un prodotto già in dirittura d’arrivo nel 2022. Restate sintonizzati su queste pagine per non perdere tutti gli ultimi aggiornamenti.

