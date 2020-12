Here’s To The Nights di Ringo Starr c’è tutta la filosofia portata avanti da una vita da Richard Starkey, storico batterista dei Beatles che a questo giro accoglie nuovamente il partner in crime Paul McCartney. “Pace, amore e fratellanza” si configurano nella tipica posa di Ringo, che non perde mai occasione per farsi fotografare con le dita a V per riprendere la sua vocazione a un mondo senza guerre.

Here’s To The Nights di Ringo Starr è un delizioso 6/8 corale composto da Diane Warren, uno dei nomi più importanti tra i songwriter statunitensi. Al fianco dell’ex Beatles, dicevamo, c’è il compagno di avventure Paul McCartney ma non solo: il singolo è un pezzo all-star al quale hanno partecipato anche Dave Grohl dei Foo Fighters, il celebre fratello di Billie Eilish Finneas, Lenny Kravitz, Ben Harpers, Chris Stapleton, Joe Walsh, Corinne Bailey Rae, Eric Burton, Sheryl Crow, Jenny Lewis, Steve Lukather e Yola.

Il brano farà parte dell’ep Zoom In che Ringo ha registrato tra aprile e ottobre 2020 nella sua casa studio insieme al produttore Jeff Zobar con misure di sicurezza, trattandosi di un progetto nato durante la pandemia. In poche occasioni i collaboratori hanno visitato la residenza di Starkey proprio per via della pandemia, e la maggior parte del lavoro è stato svolto in remoto. Tra i musicisti che hanno aderito al progetto, tra l’altro, troviamo Robbie Krieger, storico chitarrista dei Doors.

Venerdì 18 dicembre il video di Here’s To The Nights di Ringo Starr sarà online. Zoom In è la nuova opera inedita dell’ex Beatles a un anno di distanza da What’s My Name (2019) e uscirà il 21 marzo 2021.

1 Here’s To The Nights 2 Zoom In Zoom Out 3 Teach Me To Tango 4 Waiting For The Tide To Turn 5 Not Enough Love In The World

Here’s To The Night di Ringo Starr esce in tempo per Capodanno, come l’artista desiderava.

“Questo è il tipo di canzone che tutti vogliono cantare, ed è stato fantastico il numero di musicisti meravigliosi che si sono uniti al progetto. Volevo che uscisse in tempo per Capodanno perché sembra una buona canzone per concludere un anno difficile. Quindi eccoci alle notti che non ricorderemo e agli amici che non dimenticheremo, e auguro a tutti pace e amore per il 2021”.

Here’s to falling on your face

Getting back up and winning the race

Here’s to taking it to extremes

Never losing faith in our crazy dreams

Here’s to having no fear

Here’s to right now, right here

Here’s to the nights we won’t remember

With the friends we won’t forget

May me think of them forever

As the days that were the best

May we makе some noise togethеr

Make a beautiful mess

Say we did it all

Here’s to reaching for the stars

Hanging out in castles or hanging in the yard

Here’s to leaving no foolish deed undone

Moving to the beat of our own crazy drum

Here’s to living our lives

Here’s to right here, right now

Here’s to the nights we won’t remember

With the friends we won’t forget

May me think of them forever

As the days that were the best

May we make some noise together

Make a beautiful mess

Say we did it all

Here’s to making memories, making mistakes

Taking all the blues and making them break

Here’s to us being crazy fools

Here’s to me, here’s to you

Here’s to the nights we won’t remember

With the friends we won’t forget

May me think of them forever

As the days that were the best

May we make some noise together

Make a beautiful mess

Say we did it all

Here’s to the nights we won’t remember

With the friends we won’t forget

May me think of them forever

As the days that were the best

May we make some noise together

Make a beautiful mess

Say we did it all

We did it all

We did it all

We did it all