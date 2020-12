La polemica social al grido di #FuoriNardi va in scena sui social ormai da un paio di giorni ma le cose stanno peggiorando ora dopo ora tanto che già tra qualche ora Mediaset potrebbe prendere una decisione importante: Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020? Il problema è serio e si sta facendo via via sempre più ingombrante per i piani alti del Biscione soprattutto alla luce del fatto che in questa edizione abbiamo già salutato Dennis Dosio, Stefano Bettarini e Fausto Leali per molto meno, ma cosa ha fatto di cose grave Filippo Nardi?

Il Conte non è famoso per la sua raffinatezza e nemmeno per la sua educazione e se vent’anni fa ha lasciato di sua spontanea volontà la casa dopo la famosa scena con la mazza in Confessionale per via delle sigarette finite nella casa, cosa farà questa volta? La sua seconda occasione sembra essere fallita e anche se al momento il televoto è ancora aperto, presto le cose potrebbero cambiare e tutto perché la squalifica per lui è ormai alle porte.

Come se le frasi sessiste rivolte a Dayane e alle altre ragazze della casa (ricordando i calendari di Stefania Orlando e Samantha De Grenet già il giorno dopo il suo ingresso) non bastassero, è quello che ha detto di e contro Maria Teresa Ruta che fa storcere il naso al pubblico. In un primo momento il Conte si è lasciato andare ad alcune esternazioni sulla sua salute mentale: “Maria Teresa è borderline, io non sono un medico ma la vedo così. Ha delle psicosi a momenti. Provo pena per lei, anzi tenerezza. Provo tenerezza per i suoi figli. Non riesco nemmeno a guardarla, mi viene da vomitare”.

Ma poi è andato oltre con tanto di frasi sessiste che hanno fatto impazzire il pubblico: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, metterei solo la punta” e poi ha tirato fuori il tea bagging: “Io andrei sul tea-bagging però bisogna farlo in due o in tre almeno. Basta appoggiarli sulla fronte”.

Sono tanti i vip che hanno preso parola contro di lui in queste ore accusandolo e invitando Alfonso Signorini a prendere dei seri provvedimenti contro il concorrente.