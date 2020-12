Cosa ne sarà di Bobby e cosa gli vedremo fare nel finale della seconda stagione della serie in onda questa sera? La risposta arriverà a breve con la replica degli ultimi tre episodi ma con la promessa che 9-1-1 3 sbarcherà nel prime time di Rai2 da gennaio. Ebbene sì, i fan della serie di Ryan Murphy non dovranno aspettare molto prima di capire cosa ne sarà dell’intervento subito da Bobby e nemmeno del suo futuro con Athena soprattutto che questa sera lo vedremo prenderla per mano per portarla all’altare. Le loro avventure in questi anni hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo e il fatto che gli ascolti sono sempre buoni, ha convinto la rete ha confermare la messa in onda.

9-1-1 3 andrà in onda dal 3 gennaio con un doppio episodio fino a quando il 31 andrà in scena in coppia con il suo spin-off, 9-1-1: Lone Star. La terza stagione della serie è già andata in onda in Patria tra lo scorso anno e l’estate del 2020 ed ha fatto il suo primo passaggio su Fox di Sky. Solo da gennaio sarà disponibile in chiaro con i suoi 18 episodi che potrebbero tenerci compagnia per tutto l’inverno.

Ecco il trailer della nuova stagione:

Altra storia invece per il suo spin-off che sarà una novità assoluta per la rete e porterà in prima serata la coppia formata da Rob Lowe e Liv Tyler ovvero Owen Strand e Michelle Blake. Sarà proprio il capo della stazione 126 dei Vigili del Fuoco a tenere le redini della serie e della prima stagione raccontando la sua vicenda personale, di uomo preoccupato per il figlio e poi di paziente oncologico, intrecciandosi a quella degli altri protagonisti e della bella Michelle che, però, alla fine della prima stagione cederà il suo posto al fianco del capo.

Proprio in questi giorni negli Usa ci si sta preparando per il debutto di 9-1-1 4 e Lone Star 2, in coppia con un mitico crossover proprio a gennaio.