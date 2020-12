Mai come in questi giorni la programmazione è ballerina sia sulla Rai che su Mediaset e anche per FBI 2 e 9-1-1 2 in onda in replica al giovedì sera le cose stanno per cambiare a partire proprio da questa sera. Ad aprire le danze sarà l’episodio singolo di FBI 2, il terzo della stagione, e subito dopo, intorno alle 22.00 toccherà a 9-1-1 2 che andrà in onda con un singolo episodio, il 13esimo della stagione. Rallenta quindi un po’ la corsa della serie firmata da Ryan Murphy almeno per questa settimana visto che la prossima, il 10 dicembre, salvo cambiamenti l’appuntamento sarà con ben due episodi e, addirittura, il 17 con 3 perché prenderà il posto lasciato vacante da FBI 2.

Ma prima di andare oltre e capire come cambierà la programmazione, eccoci pronti a capire cosa succederà negli episodi di FBI 2 e 9-1-1 2 in onda questa sera e giovedì prossimo. In FBi 2, in onda dalle 21.10 circa, Bell e Zidan indagano sull’attentato a una donna in corsa per la presidenza che rimane ferita quando una bomba fa saltare in aria l’auto che da lì a poco avrebbe dovuto ospitarla. Non è andata altrettanto bene alla sua guardia e così toccherà alla squadra capire chi è il colpevole o magari il mandante. Mentre la squadra corre contro il tempo per trovare l’autore, scoprono che qualcuno la voleva morta per il torto subito.

A seguire andrà in onda l’episodio dal titolo “Lotta o muori” di 9-1-1 2 in cui Buck trova Chimney gravemente ferito davanti alla casa di Maddie e capisce subito che dietro tutto questo c’è Doug e così chiede aiuto per fermarlo ma rimane inascoltato. Come farà a trovare le prove di quello che dice? La chiave che gli viene subito in mente è il cellulare di Chimney e per accenderlo usa le impronte dell’amico ma ciò legalmente rende inutilizzabile il cellulare per la polizia.

9-1-1 2 tornerà in replica la prossima settimana, giovedì 10 dicembre, con gli episodi dal titolo “A pezzi” e “Ocean’s 9-1-1” in cui a causa di un black out di livello 3 i computer del centralino del 911 vanno in tilt e quindi sarà necessario usare le linee analogiche e i walkie talkie per guidare i soccorsi. Il 17 dicembre andrà in onda il finale con gli ultimi tre episodi. FBI 2 tornerà in onda con l’episodio numero 4 dal titolo “Il colore della pelle”.