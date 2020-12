Messi da parte delivery e ristoratori milanesi, 4 Ristoranti e Alessandro Borghese questa sera, nella seconda puntata del programma, scenderanno in Ciociaria a caccia dei migliori ristoranti per bikers della zona. In sella alla sua moto, lo chef stellato si avvia verso il cuore del Lazio per seguire le ormai dei motociclisti, dei viaggiatori speciali, che amano scoprire il territorio e le sue prelibatezze, curva dopo curva, e in Ciociaria, tra incantevoli paesaggi, borghi medievali e “brace”, una sosta non può mancare.

4 Ristoranti e Alessandro Borghese ripartono proprio da qui con una nuova puntata in onda oggi, martedì 15 dicembre, in cui, a contendersi il titolo ci sono: Francesca con Biker Bistrot, Valerio con Il Locandiere de Core e de Panza, Pierantonio con La Taverna del Castello e, infine, Marco con l’Osteria Volsci. Chi riuscirà a convincere i propri rivali e lo stesso Alessandro Borghese porterà a casa il titolo ma anche 5mila euro da spendere nella propria attività. La novità di questa edizione del programma è la categoria special, ossia il piatto su cui tutti gli sfidanti sono chiamati a confrontarsi, che nella Ciociaria non può che essere l’abbacchio.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante mentre i ristoratori fanno lo stesso in sala in attesa di cenare. Alla fine toccherà proprio a loro votare con un voto da 0 a 10 per location, menù, servizio e conto con la possibilità per Alessandro Borghese di confermare o ribaltare il risultato finale.

I Ristoranti della puntata di oggi, 15 dicembre, di 4 Ristoranti:

BIKER BISTROT (Frosinone), Francesca (44 anni) è la titolare, del locale che si trova nel centro di Frosinone pensato come casa dei motociclisti con una cucina american style, con “hamburgeroni” gourmet, che portano i nomi delle varie case automobilistiche, e piatti della tradizione ciociara.

IL LOCANDIERE DE CORE E DE PANZA (Acuto): Valerio (43 anni) è il titolare e lo chef del ristorante che nasce nel 1971 come locale adibito alla vendita di prosciutti e mozzarelle, uno chalet in Ciociaria trasformato in un vero ristorante, portandolo da 40 a 100 coperti con un enorme braciere all’ingresso unendo piatti della cucina ciociara a quelli della tradizione.

LA TAVERNA DEL CASTELLO (Fiuggi): Pierantonio (50 anni) si trova in un borgo antico, all’inizio della Cimetta, uno degli itinerari ciociari più amati dai biker, in stile medievale e scavata nella pietra con grandi travi di legno. La cucina unisce i prodotti del territorio ai piatti tipici della cucina laziale.

OSTERIA VOLSCI (Frosinone): Marco (43 anni) è il titolare dell’osteria che si trova a soli 100 metri dal casello dell’autostrada, una posizione strategica per i biker. La cucina propone piatti nazionali di carne e di pesce e piatti della tradizione ciociara.