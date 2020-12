É atteso dal prossimo 15 dicembre in Italia il nuovo Realme 7i, lo smartphone equipaggiato con il processore Mediatek Helio G85 con GPU Mali-G52 (almeno per quanto riguarda la versione in vendita nel nostro Paese, visto che il modello originale è spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm). Il dispositivo sarà anche dotato di una batteria da 6000mAh, con sistema di ricarica veloce USB-C a 18W (da 0 a 29% in mezz’ora). Non dovrebbero esserci altre differenze rispetto al modello cinese, su cui dunque ci basiamo per illustrarvi il resto delle specifiche tecniche che dovrebbero scandire il nostro Realme 7i.

Si parte da uno schermo LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione HD+ (frequenza di refresh rate a 90Hz), forato per il contenimento della fotocamera frontale da 16MP. La fotocamera posteriore del Realme 7i destinato al mercato italiano dovrebbe presentare un sensore principale da 64MP, un ultra-wide da 8MP, un obiettivo dedicato agli scatti monocromatici (in bianco e nero) da 2MP ed un sensore di profondità, ugualmente da 2MP. Il Realme 7i differirà dal Realme 7 anche per quanto riguarda il design, non tanto sul versante anteriore, che resterà grossomodo uguale, quanto per la parte posteriore, analogamente in parte lucida satinata, ma con un taglio nella parte superiore della scocca, in senso diagonale (che è stata poi la caratteristica originaria della gamma).

Non conosciamo ancora i dettagli relativi al prezzo di vendita ed alla disponibilità effettiva del Realme 7i in Italia, se non che sarà possibile acquistarlo a partire dal 15 dicembre. Vi forniremo ulteriori notizie nei prossimi giorni, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso. Fateci sapere nel frattempo cosa pensate di questo prossimo entry-level che colpirà il nostro mercato in tempi brevi.