Eravamo già a conoscenza del fatto che oggi 15 dicembre sarebbe stato il giorno del Realme 7i in Italia (ve ne avevamo parlato in questo articolo), disponibile al prezzo di 169 euro (fino a domani 16 dicembre potrete portarvelo a casa a 149 euro). I primi 100 utenti che acquisteranno il telefono sullo store ufficiale riceveranno in regalo Realme Buds Q e Realme Band. Il telefono include uno schermo LCD da 6.5 pollici e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore di riferimento è lo Snapdragon 662 octa-core, con 8GB di RAM LPPDDR4x e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB).

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolo da 8MP (119°, apertura f/2.2), un sensore ritratto da 2MP in bianco e nero ed uno macro da 2MP (4cm, apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore da 16MP Sony IMX471 (apertura f/2.1). Il Realme 7i vanta anche una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Il sistema operativo è Android 10 con Realme UI 1.0, e le dimensioni generali sono pari a 164,1 × 75,5 × 8,9 mm (peso di 188 gr.).

Le connettività supportate? Sono tante, tra cui il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5, il GPS con GLONASS e Beidou, l’USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non manca nemmeno il lettore di impronte digitali, seppur collocato sul versante posteriore (da molti considerata una posizione un po’ scomoda). Come potete vedere, pur appartenendo alla fascia medio-bassa del mercato, il Realme 7i, disponibile ufficialmente in Italia da oggi 15 dicembre, riesce a dire la sua sotto diversi fronti (la dotazione hardware non ha grosse pecche). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.