Sta per sbarcare in Europa il Realme 7i, completando la serie insieme ai Realme 7, Realme 7 5G e Realme 7 Pro. Il dispositivo si rivolge alla fascia bassa del mercato, quindi non aspettative specifiche tecniche da primato. Il Realme 7i è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G85 (con frequenza massima di 2 GHz e prodotto da TSMC attraverso un processo a 12nm). A bordo troviamo uno schermo da 6.5 pollici con risoluzione HD+, la scheda grafica dual core Mali-G57, 4GB di RAM (che non sono affatto pochi per un entry-level) e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Il Realme 7i include anche una fotocamera frontale da 8MP ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP (26mm, f/1.8, dimensioni del sensore 1/2″), un ultra-grandangolare da 8MP (16mm, FOV 119°, f/2.3) ed un sensore macro da 4cm (apertura f/2.4). Il Realme 7i vanta l’interfaccia personalizzata Realme UI basata su Android 10, il lettore di impronte digitali collocato sulla parte posteriore del dispositivo (proprio sotto il comparto fotografico), una batteria da 6000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18W tramite USB-C) e dimensioni pari a 164,5 x 75,9 x 9,8 mm e 208 grammi di peso. Il prezzo del Realme 7i in Italia è di 169,90 euro nelle colorazioni Glory Silver e Victory Blue (nel packaging di vendita sono incluse anche una custodia protettiva ed una pellicola per lo schermo).

Avete individuato nel Realme 7i un possibile candidato come muletto di casa? Ci può stare, anche perché il dispositivo vanta caratteristiche di rilievo sotto certi punti di vista (la fotocamera e la batteria non sono affatto male). Chi vorrà acquistarlo potrà farlo atterrando su questa pagina dello store ufficiale di casa Realme. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.