Al grido di #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP i fan del programma sono stati chiamati a raccolta sui social per insorgere contro Alfonso Signorini e non solo. Il pomo della discordia è proprio il momento in cui Adua del Vesco è stata salvata al televoto lunedì scorso da una serie di voti che sono arrivati dal Brasile. Non è la prima volta che succede una cosa del genere e già nelle scorse settimane l’attrice è stata salvata da una serie di voti spagnoli, ma adesso i fan del reality di Canale5 si sono uniti su Twitter per cercare di trovare una soluzione a quello che è diventato un vero e proprio problema, ma è possibile?

L’esempio arriva da Rai1 e da Milly Carlucci che proprio per questi strani movimenti sul televoto ha annullato i voti in massa provenienti dall’estero in favore della coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor riaprendo la sessione e tenendola sotto controllo. E Alfonso Signorini farà lo stesso adesso oppure no? Al momento dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020 tutto tace ma dopo la seconda volta che accade una cosa del genere non si potrà più fare finta di niente.

In coda ai fan furiosi si è aggiunta anche una delle protagonista del reality ovvero Franceska Pepe che sui social ha scritto: “La stanno votando anche dalle tribù indigene in Amazzonia”. La storia della bella modella non ha fatto altro che far infervorare ancora di più i fan del programma che adesso chiedono serie provvedimenti in questo senso anche se in questo momento Adua del Vesco non è in nomination. Inutile dire che la presenza di Stefania Orlando al televoto nella puntata di venerdì e il rischio che lei possa uscire non fa che peggiorare le cose. La conduttrice dovrà vedersela con Selvaggia Roma, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta, chi la spunterà e cosa otterranno i fan?