È un momento storico molto particolare quello in cui va a incasellarsi Just Dance 2021. Il franchise annuale pubblicato da Ubisoft arriva puntuale come sempre sugli scaffali alla fine dell’anno in corso. E porta con sé l’immancabile carico di ritmo e buon umore che ne hanno fatto un vero e proprio punto di riferimento per il genere dei party game.

C’è da dire però, per l’appunto, che anche lui deve fare i conti con le norme assai restrittive che riguardano i contatti interpersonali. Sarà quindi un’edizione da vivere in maniera diversa quella di quest’anno, con un gruppo di concorrenti meno nutrito del solito. E che, in sostanza, attingerà esclusivamente dai nuclei familiari per comporre le squadre di concorrenti.

Just Dance 2021 per tutti, impossibile restare impassibili

Di buoni motivi per non lasciarsi scappare questa nuova edizione ce ne sono come sempre, con Ubisoft che ha scelto la strada della continuità. Per Just Dance 2021, come era lecito aspettarsi, non erano in vista stravolgimenti di sorta. Vige il mantra “squadra che vince non si cambia”, sebbene in questo caso si tratti del gameplay del titolo.

La frenesia dei predecessori ritorna quindi in tutto il suo naturale splendore, e proverà ancora una volta di trasformare i videogiocatori in provetti ballerini. In particolar modo la versione per Nintendo Switch, da noi provata, riesce nel compito, complice anche alcune semplificazioni non da poco.

La gestione delle rilevazioni dei movimenti, per quanto concerne le gesta degli utenti, avviene in questo caso con l’ausilio del sensore di un singolo Joycon. Occorrerà dunque portare questo esclusivamente nella posizione indicata su schermo per riuscire a ottenere punteggi più che discreti. Nessuno sculettamento obbligatorio dunque, in assenza di rilevazione completa del corpo. Con questi ultimi che sono quindi a totale discrezione dei giocatori, che potranno decidere di portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Oppure potranno tentare di emulare le gesta dei ballerini professionisti che animano la coloratissima interfaccia grafica del titolo.

La cura contro la sedentarietà

Una playlist bella fornita quella inclusa in Just Dance 2021, che attinge a piene mani tra i grandi successi degli ultimi mesi. Da Harry Styles a Dua Lipa, passando per Tones and I, sono solo alcuni dei nomi coinvolti nella lista di 40 canzoni presenti nel gioco base. A cui se ne aggiungono una tonnellata grazie al servizio in abbonamento, disponibile in duplice versione (mensile a 3,99€ o annuale a 24,99€).

Va segnalata una delle funzioni di certo più intriganti dell’edizione di quest’anno del franchise, che in un momento di rallentamento dell’attività motoria prova a dare una mano. La modalità Sweat porterà gli utenti a sudare un bel po’, rappresentando un vero e proprio surrogato del canonico cardio della palestra. Grazie al comodo contatore delle calorie bruciate – chiaramente molto generico e che va quindi preso relativamente in considerazione – si avrà una stima del lavoro effettuato.

In sostanza dunque è un Just Dance 2021 che prova ad allinearsi con le limitazioni sociali del momento. Attingendo anche a un comparto online, che per essere fruito su Nintendo Switch richiede l’ausilio necessario di un abbonamento ai servizi in rete della piattaforma. Siamo di fronte a una conferma per il franchise, che mantiene le promesse ideali fatte alla propria fanbase. La continuità resta intatta, con il nuovo capitolo che quindi prosegue la tradizione, arricchendo la playlist dei successi contemporanei. Mica male!

VOTO FINALE: 7.5/10