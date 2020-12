El Cid arriverà su Amazon Prime Video poco prima di Natale, il prossimo 18 dicembre, e per l’occasione Jaime Lorente, protagonista della serie, ha pubblicato un brano inedito ispirato al personaggio iconico di Rodrigo Díaz de Vivar.

L’attore de La Casa di Carta ha appena intrapreso una carriera da cantante, pubblicando lo scorso novembre i suoi primi brani che anticipano un album di inediti di prossima uscita, Corazón e Acércate. E ora, in attesa del debutto di El Cid in tutto il mondo, è arrivata Romance, una canzone eseguita dallo stesso Jaime Lorente in collaborazione con Nato & Deva, il cui videoclip è ispirato alla serie ed è una sorta di trasposizione delle avventure di El Cid immaginando cosa sarebbe accaduto “se fosse vissuto ai nostri giorni“.

Il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Jaime Lorente è stato realizzato in collaborazione con Amazon Prime Video, che lo ha diffuso online come parte della promozione della serie. Il video è una sorta di cortometraggio in cui Jaime Lorente, Nato & Deva interpretano diversi personaggi di una storia di criminalità e riscatto.

El Cid è un dramma epico che racconta le gesta di Rodrigo “Ruy” Díaz de Vivar, leggendario eroe della storia spagnola, in un racconto di formazione che segue la sua evoluzione da cavaliere a fedele vassallo della corona fino a guerriero eroe della Reconquista nell’XI secolo (qui la nostra recensione in anteprima). Una storia epica di avventure, intrighi, passioni, ribellioni, lotte di potere ambientata in uno dei periodo più complessi e misteriosi della storia di Spagna, che ha ispirato uno dei più importanti poemi epici ispanici. Un progetto che rappresenta il primo format originale spagnolo di Amazon Prime, decisamente molto ambizioso, come testimoniano i numeri impressionanti diffusi dalla produzione: 11.000 comparse, 4.000 mq di set e location sparsi per Madrid, Soria, Burgos e Teruel sono stati impiegati per realizzare El Cid.

Tutti i 5 episodi della serie saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati ad Amazon Prime sulla piattaforma Prime Video.