FBI 2 e 9-1-1 2 tornano in replica questa sera con tre episodi su Rai2 tra aggressioni e ferite destinate a lasciare il segno. La programmazione delle due serie è confermata anche per il mese prossimo con la fine delle repliche e poi da gennaio con l’inizio delle nuove stagioni. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi? Ad aprire le danze sarà FBI 2 con un singolo episodio in onda alle 21.10, il secondo della stagione, dal titolo “A casa con Stacy” in cui Il figlio di una famosa blogger viene rapito, e per questo Bell, Zidan, Scola e la Chazel vanno a caccia di un colpevole tra i milioni di followers che seguono i video della madre. Intanto, la Chazel si adatta alla vita come agente sul campo e la Bell rivaluta il modo in cui ha affrontato la morte del marito.

Subito a seguire andranno in onda due nuovi episodi, sempre in replica, di 9-1-1 2, ovvero il numero 11 e il 12 dal titolo “Nuovi inizi” e “Chimney, chi sei?” in cui Bobby si prepara a conoscere i genitori di Athena, mentre Buck allena Maddie che inizia a praticare boxe. Nel secondo episodio, invece, Chimney, in seguito alle ferite riportate dopo l’aggressione da parte di Doug, lotta tra la vita e la morte e ripensa al suo passato e a tutte le esperienze che lo hanno portato a essere l’uomo che è oggi.

Ecco il promo di uno degli episodi in onda questa sera:

FBI 2 e 9-1-1 2 torneranno in replica anche la prossima settimana, il 3 dicembre. Ad andare in onda saranno gli episodi 3 di FBI 2 e poi il 13 e 14 di 9-1-1 2 in cui Bell e Zidan indagano sull’attentato a una donna in corsa per la presidenza in cui viene ferita e la sua guardia rimane uccisa. Mentre la squadra corre contro il tempo per trovare l’autore, scoprono che qualcuno la voleva morta per il torto subito. A seguire andranno in onda gli episodi di 9-1-1 2 dal titolo “Lotta o muori” e “A pezzi” in cui Buck trova Chimney gravemente ferito davanti alla casa di Maddie ed è lui che prima di perdere i sensi fa il nome di quest’ultima e di Jason. Buck capisce che Jason, l’uomo citato da Chimney, in realtà è Doug.