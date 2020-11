Sarà una giornata molto concitata quella di oggi, con gli sconti Black Friday 2020 di Amazon che cattureranno l’attenzione di tanti. Con le festività di Natale che incombono (manca ormai meno di un mese) tocca correre ai ripari per tutti i ritardatari. E il momento degli sconti sul portale del colosso statunitense potrebbe permettere di risparmiare un po’ di soldini.

Tante le proposte che arrivano quindi dagli sconti Black Friday 2020 di Amazon, con proposte che solleticheranno l’appetito dei potenziali acquirenti. E in particolar modo ingolosiscono quelle legate al mondo dei videogiochi, con tanti titoli presenti sugli scaffali digitali con un prezzo rivisto verso il basso.

Sconti Black Friday 2020 su Amazon, golosissime le offerte

Sono titoli molto diversi tra loro quelli inclusi nella selezione dei principali sconti Black Friday 2020 di Amazon. Una selezione variegata che prova ad andare incontro ai gusti di una platea vasta e dalle esigenze molto specifiche.

Partiamo con quello che probabilmente finirà per essere incoronato a mani basse come il GOTY di quest’anno (i Golden Joystick dell’altro giorno sono stati chiari, in merito). Parliamo di The Last of Us Part 2, l’esclusiva PS4 targata Naughty Dog che ha innalzato ancora una volta l’asticella qualitativa delle produzioni videoludiche. E che si presenta all’appuntamento con un prezzo limato.

Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con...

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro...

Destino analogo quello che è toccato a un’altra esclusiva Sony, vale a dire Ghost of Tsushima. Approdare sugli scaffali a poche settimane dal gioco di Naughty Dog non ha beneficiato al gioco di Sucker Punch. Ma questo potrebbe essere il momento perfetto per colmare l’eventuale lacuna e aggiungere alla propria collezione un titolo assai intrigante.

Offerta Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4 Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore...

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un’esperienza...

Impossibile non citare poi quello che probabilmente è il titolo più giocato del momento, vale a dire FIFA 21. Il videogioco di calcio di Electronic Arts calamita come di consueto su di sé molte attenzioni, e quest’annata non fa eccezione. E in vista del Natale, finirà per prendere posto sotto l’albero di numerosi utenti.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

Non ha bisogno di presentazioni invece Dragon Ball Z Kakarot, il titolo legato al manga e all’anime di Akira Toriyama. I combattimenti dei guerrieri Saiyan vengono riproposti su schermo in salsa digitale, con lo spettacolo del cartone che rivive in tutto il suo splendore. Un’occasione interessante per tornare a vestire nuovamente i panni dei più forti guerrieri della tv.

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot - Playstation 4, 12 anni+ Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

Non mancano poi alcuni dei principali giochi approdati sul mercato negli ultimi giorni. Tra questi, citiamo Need For Speed Hot Pursuit Remastered e The Dark Pictures Little Hope, presenti in promozione a prezzi assai golosi.

Offerta Need for Speed Hot Pursuit Remastered - PlayStation 4 È il momento di scaldare i motori in Need for Speed Hot Pursuit...

Multigiocatore multipiattaforma e Autolog

The Dark Pictures: Little Hope - PlayStation 4 Little Hope è il secondo gioco della Dark pictures anthology.

Bloccati e isolati nell'abbandonata città di Little Hope, 4 studenti...

Questi sono solo alcuni degli esempi di videogiochi scontati nella sezione dedicata sul portale di Amazon: quale sarà il vostro auto-regalo in questo giorno?