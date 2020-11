Da poco è finita la presentazione del Poco M3, che possiamo finalmente ritenere ufficiale. Trattasi di un dispositivo molto ben equilibrato, e soprattutto dal prezzo in grado di fare la differenza, e che si contraddistinguere esteticamente per la presenza del modulo in contrasto cromatico rispetto alla scocca. Poco M3 include uno schermo da 6.53 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) in formato 19,5:9 e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale da 8MP (non ci si poteva di sicuro aspettare soluzioni più sofisticate vista la fascia di prezzo cui il device appartiene).

Il dispositivo è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 662 a 11nm (CPU Kryo 260 octa-core a 64-bit, fino a 2GHz), con 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore del Poco M3 è tripla, con un sensore principale da 48MP, oltre che uno macro e uno di profondità da 2MP. Non manca il lettore di impronte digitali laterale, ed un doppio altoparlante con dust blaster per la protezione contro la polvere. La batteria è tra i pezzi forti del terminale, dall’alto dei suoi 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W. Il sistema operativo di riferimento è Android 10, mentre le colorazioni disponibili Cool Blue, Poco Yellow e Power Black.

I modelli proposti sono due: quello con 4GB di RAM e 64GB di storage in vendita a 159,90 euro, e la variante da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna a 179,90 euro. L’azienda ha deciso di andare oltre ogni aspettativa, offrendo il Poco M3 per il Black Friday 2020 rispettivamente a 129,90 e 149,90 euro (fino ad esaurimento scorte, anche non sono state divulgate informazioni precise per quanto riguarda il volume delle unità disponibili). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.