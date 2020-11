Salta la finale di Area Sanremo a causa del Coronavirus. L’organizzazione comunica oggi che non sarà possibile sostenere la fase finale della competizione. I finalisti già annunciati non potranno esibirsi ulteriormente a causa delle restrizioni vigenti in tema anti Covid.

Dai 61 attualmente in gara verranno scelti sicuramente coloro che risulteranno essere i vincitori del concorso che porta i giovani al Festival di Sanremo 2021 ma ci sarà una cerimonia conclusiva; non ci saranno invece ulteriori esibizioni dal vivo da parte dei 61 artisti selezionati dalla Commissione.

“A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e visti i recenti DPCM che vietano lo svolgimento dei concorsi in presenza (art. 1 comma 9 lett.z DPCM 3/11/20) e suggeriscono di evitare assembramenti, siamo costretti, nostro malgrado, a non effettuare le finali di Area Sanremo in presenza, andando in deroga a Bando e Regolamento”, si legge sul sito di Area Sanremo.



Le selezioni, dunque, si fermano ma non ufficialmente: gli artisti non affronteranno fisicamente altre prove ma si sottoporranno ad un’ulteriore scrematura ad opera della commissione di valutazione che si riunirà e decreterà i vincitori sulla base delle audizioni dal vivo già effettuate.



Contribuiranno alla selezione anche i videoclip. Si legge infatti che la commissione passerà alla visione dei videoclip dei partecipanti per comunicare i vincitori entro mercoledì 18 novembre.



La proclamazione ufficiale dei vincitori al momento resta confermata e salvo disposizioni più restrittive da parte del Governo, si terrà in presenza il giorno 22 novembre presso il Palafiori di Sanremo. Sarà l’occasione per conferire il riconoscimento ai vincitori del concorso che continuano la loro corsa verso il palco del Teatro Ariston di Sanremo fino a dicembre. In occasione della finale di AmaSanremo conosceremo infatti i nomi dei 6 concorrenti di AmaSanremo e dei 2 concorrenti di Area Sanremo che andranno a costituire la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.