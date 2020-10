La Utopia di Amazon Prime Video, disponibile in streaming dal 30 ottobre, è frutto di un remake particolarmente ambizioso: l’obiettivo è quello di reggere il confronto con l’originale britannico, andato in onda su Channel 4 tra il 2013 e il 2014 e considerato un titolo cult per gli amanti dei conspiracy thriller.

Le premesse della Utopia di Amazon Prime Video – firmata dalla sceneggiatrice Gillian Flynn e che abbiamo recensito in anteprima – non si discostano dall’originale di Dennis Kelly. Un gruppo di appassionati di fumetti coltiva online la passione per Dystopia, un titolo oscuro nel quale sembrano celarsi i segreti di una teoria cospiratoria alla base delle catastrofi della storia recente. L’inattesa scoperta di un seguito inedito, intitolato Utopia, spinge il gruppo a incontrarsi dal vivo e scatena una lotta per la salvezza del mondo che trascende qualsiasi tipo di minaccia già nota.

Ciò non significa che Flynn abbia rinunciato a imprimere il proprio marchio sulla serie. Anzi, sono in particolare i commenti della showrunner a Radio Times a illustrare – senza spoiler – le peculiarità della sua Utopia. Non ho mai capito l’idea di fare dei remake che siano esattamente identifici all’opera originale, ha detto. Lo stesso Dennis, quando gli chiedevo “Mi sono spinta troppo oltre?”, mi diceva “No, perché dovresti fare un remake se non volessi rifarla [la serie]?”.

La trama

È questo lo spunto che Flynn coglie per introdurre una prima differenza tra la Utopia di Amazon Prime Video e la serie originale. Ho introdotto varie trame completamente nuove, come quella del personaggio di Johnny. Abbiamo più episodi, e mi ha fatto piacere poter esplorare un po’ di più tutti i personaggi. I miei lavori sono sempre incentrati sui personaggi.

Diverso anche l’impatto della graphic novel sullo schermo, solo menzionata nella versione britannica. Vediamo più spesso Utopia, cioè la graphic novel in sé, perché la sensazione che ho avuto è che nei sei anni trascorsi dall’uscita della versione di Dennis le graphic novel siano diventate molto popolari, ha spiegato Flynn. Tutti abbiamo imparato a conoscerle meglio, e anche se non le leggiamo sappiamo che esistono. Dato che i personaggi ne fanno una missione, mi è venuta voglia di dargli più importanza.

I personaggi (vecchi e nuovi)

La Utopia di Amazon Prime Video riporta in scena personaggi fondamentali quali Ian, Becky, Wilson, Grant, Arby e Kessica Hyde. I ruoli sono simili; a cambiare è il modo in cui sono presentati. È stato interessante, con il beneplacito di Dennis, imparare a conoscere questi personaggi. […] Specialmente Jessica Hyde. Lei, l’abbiamo rovesciata, ha spiegato Flynn.

La versione britannica di Jessica era centrata più che altro su… una specie di stile, ha aggiunto Sasha Lane, interprete di Jessica Hyde nel remake di Utopia. Per certi versi era quasi piatta, il che funzionava in quel caso, ma io volevo interpretare questo personaggio in modo più animalesco. Per essere così fredda deve avere qualcosa che le brucia dentro, che ha portato a un indurimento, e il fatto che lei sia una specie di gatto selvatico… c’è un motivo se questa persona è sempre pronta ad attaccare, sempre terrorizzata, sempre nervosa e ansiosa, ha concluso.

La principale novità della Utopia di Amazon Prime Video è però l’introduzione del personaggio di Kevin Christie, interpretato da John Cusack nel suo primo ruolo televisivo. Il mio personaggio, tutta la sua storia, fa parte della versione di Utopia di Gillian, ha precisato Cusack. Non ho neppure guardato la versione britannica della serie perché il mio personaggio non esisteva, e ho preferito metabolizzarlo leggendolo sulla pagina. Non posso dire molto, ma il suo è un arco fondamentale nella storia.

La conclusione

Lo scorrere degli episodi mostra come la trama della Utopia originale sia un punto di partenza per il remake di Gillian Flynn. Naturale, quindi, che un’eventuale seconda stagione non possa seguire da vicino le orme della versione britannica. Non ho neppure finito di guardare la seconda stagione di Dennis perché la mia serie va in una direzione diversa e quindi ci porta a una conclusione differente, ha chiarito la sceneggiatrice.

Significa forse che ci sono già delle idee per un’eventuale Utopia 2 su Amazon Prime Video? Abbiamo già iniziato a sporcarci le mani con la seconda stagione. Questa volta non sarò io a scrivere tutti gli episodi, è stato estenuante, quindi avremo un intero team dedicato a questo. E quel che ho detto a tutti è stato: il mondo è aperto, vediamo cosa vogliamo fare, ha concluso.

Gli otto episodi della prima stagione di Utopia sono disponibili su Amazon Prime Video dal 30 ottobre.