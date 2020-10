La Utopia di Prime Video, disponibile in streaming dal 30 ottobre, ha la singolare capacità di trattare una materia spinosa in modo discutibile e nel momento meno opportuno. Il successo dell’originale britannico, andato in onda su Channel 4 tra il 2013 e il 2014, aveva già solleticato HBO e spianato il terreno a un possibile remake, infine scartato a causa dei costi esorbitanti del progetto. Alla decisione che avrebbe dovuto porre fine a un’idea infelice è seguita invece l’entrata in scena di Amazon, con l’approvazione di un remake in otto episodi affidato a Gillian Flynn, autrice di Sharp Objects, Dark Places e Gone Girl.

Le premesse della Utopia di Prime Video non si discostano dall’originale britannico. Un gruppo di appassionati di fumetti coltiva online la passione per Dystopia, un titolo oscuro nel quale sembrano celarsi i segreti di una teoria cospiratoria alla base delle catastrofi della storia recente. L’inattesa scoperta di un seguito inedito, intitolato Utopia, spinge il gruppo a incontrarsi dal vivo e scatena una lotta per la salvezza del mondo che trascende qualsiasi tipo di minaccia già nota.

In mesi in cui si è già tentato di servirsi (creativamente o cinicamente?) dell’attrazione morbosa per lo stato catastrofico attuale – Social Distance e Coastal Elites – Utopia si ritrova suo malgrado a far di più e peggio. Quel che nel 2013 ha stuzzicato la curiosità del pubblico e conquistato grazie alle distanze siderali dalla realtà, oggi non può esattamente divertire né affascinare. Né può puntare su un apprezzamento a priori da parte degli appassionati di graphic novel, fantascienza o supereroi, visto l’enorme arricchimento del genere negli ultimi anni, in qualsiasi direzione e da numerosi punti di vista.

Che si tratti di sfortuna o di pessimo tempismo, il remake di Utopia su Prime Video si ritrova schiacciato dal peso di un’ironia inquietante. La possibilità che il complottismo possa avere ragion d’essere è stata sufficiente nel 2013, quando l’originale britannico ha sovvertito la realtà per dare forza alla sua narrazione. Viste le circostanze attuali, invece, sembra di ritrovare sullo schermo quanto di più inaccettabile si sperimenta ogni giorno, con il consolidamento di teorie e gruppi complottisti e la continua messa in discussione di principi scientifici e verità solo in apparenza inattaccabili.

La Utopia di Prime Video, insomma, si ritrova vittima di sé stessa e dei tempi. Non potrà definirsi un fallimento – i pregi di un sostanzioso budget sono ben visibili sullo schermo – ma resta la delusione per la sua scarsa incisività.

Gli episodi della serie arrivano su Prime Video il 30 ottobre. Nel cast figurano, tra gli altri, John Cusack, Dan Byrd, Ashleigh LaThrop, Jessica Rothe, Desmin Borges, Javon Wanna Walton, Sarha Lane, Rainn Wilson, Farrah Mackenzie, Christopher Denham, Cory Michael Smith.