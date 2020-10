Se ci fosse un modo per rintraccia facilmente gli asintomatici positivi al Coronavirus non ci troveremmo nella situazione in cui siamo oggi: qui entra in gioco il MIT, che ha di recente sviluppato un’intelligente artificiale (AI) capace di scovarne da un semplice colpo di tosse. Gli ingegneri a capo del progetto sono riusciti nell’intento avvalendosi di un modello acustico basato su tre tipi di persone: un soggetto sano, un asintomatico positivo al Coronavirus ed uno con sintomi conclamati da Coronavirus.

Il modello AI del MIT sarebbe capace di distinguere il 98.5% dei soggetti cui è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19, ed il 100% dei soggetti asintomatici positivi. La tecnologia ha richiesto il coinvolgimento di 700 mila persone volontarie, che hanno provveduto a registrare dei colpi di tosse attraverso un portale specifico, dal PC o dallo smartphone. Un salto in avanti non indifferente nel rintracciamento degli asintomatici positivi al Coronavirus, cui dovrà poi seguire la distribuzione globale di un’applicazione gratuita in grado di riconoscere i soggetti infettati che non presentono sintomi.

Per sottoporsi al test sarà necessario fare un colpo di tosse a ridosso del microfono del proprio dispositivo, ottenendo subito il risultato. In certe situazioni ogni aiuto possibile è ben accetto, soprattutto quando scende in campo la tecnologia, che sappiamo aver già tolto un bel po’ di castagne dal fuoco e rivelandosi particolarmente utile in campo sanitario (fermo restando che la cosa non potrà sostituirsi al tampone per stabilire se si è o meno positivi). Lodevole a dir poco il progetto del MIT, che ha saputo piegare l’intelligenza artificiale allo scopo. Speriamo quanto prima sia rilasciata l’applicazione di cui parlavamo pocanzi affinché gli sforzi del MIT non risultino vani. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.