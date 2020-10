L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta costringendo il Governo a varare delle misure di restrizione per cercare di arginare il dilagare della pandemia. In attesa che arrivino decisioni per quel che riguarda un eventuale lockdown totale (lasciamo la parola agli esperti senza nemmeno commentare questa possibilità), secondo l’Istituto per gli studi di politica internazionale, come riportato da ‘Repubblica.it‘, bisognerebbe non scartare a priori l’opzione di un lockdown per anziani, o per meglio dire suddiviso per fasce d’età, che permetterebbe di salvare centinaia di migliaia di vita (sempre a giudizio dei ricercatori).

Sono tanti i dubbi etici a riguardo, come pure le questioni politiche che ruoterebbero intorno ad una simile decisione: tuttavia, la fase acuta in cui si trova attualmente la pandemia da Coronavirus obbliga chi di dovere a prendere in considerazione anche questa strada. Lasciare il campo libero al Covid-19 per perseguire l’immunità di gregge non può essere la cura ai nostri mali: significherebbe portare al contagio del 70% della popolazione, ovvero circa 42 milioni di positivi, e tra i 430 mila ed i 700 mila morti in più. Un sacrificio, non contemplato, che a poco servirebbe: i ricercatori hanno affermato che gli anticorpi permangono nell’organismo per pochi mesi, e scompaiono ancora più velocemente negli anziani, che restano i soggetti più a rischio e che abbiamo l’obbligo morale di proteggere.

Per contenere la pressione sul sistema sanitario, come pure per cercare di ritardare quanto più possibile l’applicazione di restrizioni generalizzate (sappiamo sarebbe un colpo durissimo per la nostra economia), il lockdown per gli anziani, ovvero selettivo per fasce d’età, potrebbe essere un’opzione su cui riflettere. Il ricercatore Matteo Villa spiega che isolare gli over 80 dimezzerebbe il tasso di mortalità del Coronavirus (l’isolamento degli over 60 abbatterebbe il tasso di ben dieci volte). Numeri cinici, ma che, a detta degli esperti, vale la pena prendere in considerazione per la criticità della situazione in cui ci troviamo.