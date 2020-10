Non sarà conosciuta quanto la Xiaomi Mi Band 5, ma anche l’Amazfit Band 5 sta iniziando ad avere un certo seguito, specie adesso che è possibile procedere all’attivazione di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Come riportato da ‘gizmochina.it‘, le istruzioni da seguire sono alquanto semplici, tenendo però presente di dover impartire i vostri comandi in lingua inglese (l’italiano non è ancora supportato). La cosa non deve preoccuparvi, visto che si tratta di espressioni piuttosto semplici (chiunque abbia un po’ di dimestichezza con l’idioma anglosassone riuscirà senza problemi).

La prima cosa da fare è installare sul proprio smartphone (iPhone o Android) l’app ‘Zepp (ex-Amazfit)‘, che ricordiamo essere stata realizzata da Huami per il pairing tra il braccialetto intelligente ed il dispositivo da associare. Appena installata l’applicazione, seguite il percorso ‘Profilo > Aggiungi account > Amazon Alexa > Accedi con Amazon > Fare il login > Consentire l’accesso‘. In questo modo sarete riusciti ad abilitare l’assistente virtuale Amazon Alexa, a cui potrete chiedere di adempiere ad alcune particolari attività (impostazioni di sveglie, timer, richiesta di condizioni metereologiche, traduzioni, etc.), oppure di comandare per voi i vari dispositivi smart che avete in casa (non lasciatevi spaventare dal fatto di dover parlare in inglese, vi renderete presto voi stessi conto della semplicità della cosa).

L’importante è rivolgere le vostre domande ad Alexa in inglese, l’unica lingua che l’assiste virtuale, per il momento, riuscirà a capire, in attesa che sia rilasciato il supporto all’italiano (non dovrebbe volerci troppo tempo). Adesso avete capito in cosa sostanzialmente differiscono la Xiaomi Mi Band 5 e l’Amazfit Band 5, apparentemente uguali (anche perché realizzate dallo stesso produttore), ma con questa funzione che gioca a favore della seconda. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.