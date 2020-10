Al via la produzione della serie Nudes di Laura Lucchetti, remake italiano del teen drama norvegese omonimo, prodotto in collaborazione con Rai Fiction per Rai Play, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna. Le riprese si svolgono a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna.

Una produzione Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction, Nudes di Laura Lucchetti affronta il tema del revenge porn con sguardo realistico e moderno rivolto ai giovani, ma riesce anche a rivolgersi al pubblico adulto, riflettendo sui pericoli del rapporto tra internet e sessualità degli adolescenti.

Così, dopo Skam, adattato in Italia con gran successo (si attende la conferma per una quinta stagione), arriva un altro prodotto direttamente dalla Norvegia che di sicuro farà nuovamente discutere. La versione originale di Nudes è un teen drama raccontato come una serie antologica su tre adolescenti provenienti da diverse parti della Norvegia. Tutte si trovano nel bel mezzo di una crisi personale quando accidentalmente le loro foto di nudo, che dovevano restare private, vengono divulgate sui social media.

In particolare, la storia si concentra su tre personaggi. Sofia, sedici anni. Dopo un incontro intimo con Alex, la ragazza scopre di essere stata filmata e ora quel video circola in tutta la scuola. Lei e le sue amiche cercano di scoprire chi sia il colpevole. Poi c’è la storia di Viktor, 18 anni, accusato di pedopornografia a causa di un film pubblicato su Snapchat. Nonostante tenti di far cadere le accuse, scoprirà che le sue azioni hanno enormi conseguenze. Infine c’è la storia di Ida, 14 anni, che incontra un ragazzo conosciuto su Yubo. Successivamente viene contattata da un certo Jan che le dice come una sua foto di nudo sia stata pubblicata senza consenso su un forum. Jan si offre di aiutarla, ma vuole qualcosa in cambio.

L’obiettivo di Nudes di Laura Lucchetti è quello di raccontare le conseguenze di un gesto spesso fatto con superficialità e senza consapevolezza. Come aveva fatto Skam, la sua forza è la narrazione dal punto di vista dei ragazzi: senza filtri, con disarmante, dura e commovente sincerità. Senza accusare chi commette il gesto in sé, piuttosto mostrare quanto, negli adolescenti, il pensiero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo. E che spesso un azione in apparenza insignificante, può avere conseguenze disastrose.

La serie tv sarà composta da 10 episodi da 20 minuti ciascuno. Laura Lucchetti si occuperà della regia. All’ANSA spiega: “Nudes è un progetto a cui tengo molto e che mi dà l’opportunità di raccontare in maniera approfondita e realistica il fenomeno del revenge porn, una realtà giovanile allarmante ed attuale”.

La serie originale, nata sulla scia di Skam, è stata un successo in Norvegia; grazie al suo realismo ha posto l’attenzione sulle problematiche delle nuove generazioni legate all’uso scorretto dei social media. In patria, Nudes ha vinto il premio come Miglior Programma Televisivo per Ragazzi e Miglior Colonna Sonora.