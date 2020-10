Sono arrivati anche in Italia gli Amazfit GTS 2 e GTR 2, il primo più squadrato e l’altro di forma circolare. Si tratta di smartwatch che si rivolgono a quella fascia di utenti interessati ad avere al polso un orologio intelligente che tenga tutto perfettamente tracciato durante l’attività sportiva, compreso il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Amazfit GTS 2, per cominciare, include uno schermo AMOLED rettangolare da 1.65 pollici con AOD e luminosità massima a 450 nits. La cassa è in alluminio anodizzato, mentre i GB di memoria interna sono 4. Disponibile nelle colorazioni grigio, nero e oro, Amazfit GTS 2 permette di rispondere alle chiamate, monitorare 12 sport diversi (che diventeranno 90 nel tempo), interfacciarsi con Amazon Alexa e godere di un’autonomia di 7 giorni con un solo ciclo di ricarica. Presenti a bordo il sensore cardio Huami BioTracker PPG (monitoraggio continuo ed analisi del valore PAI), il sensore OxygenBeats per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (precisione del 96%) ed il sensore SomnusCare per il monitoraggio del sonno. Non mancano il GPS con GLONASS e l’NFC. Amazfit GTS 2 è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Amazfit GTR 2 include uno schermo AMOLED circolare da 1.39 pollici, anch’esso con AOD e luminosità massima fino a 450 nits. Non mancano i sensori cardio Huami BioTracker PPG, OxygenBeats e SomnusCare, come pure il GPS con GLONASS e l’NFC. L’autonomia, in questo caso, è di 38 giorni. Troviamo a bordo di Amazfit GTR 2 (disponibile in nero ed argento) il supporto all’assistente vocale Amazon Alexa e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Presenti 4GB di memoria interna per archiviare la propria musica preferita, il monitoraggio di 12 sport, che arriveranno poi a 90 in futuro, la possibilità di rispondere alle chiamate e la scelta tra i modelli sport (cinturino in silicona e cassa in alluminio) e classic (cinturino in pelle e cassa in acciaio). Amazfit GTS 2 sarà in pre-ordine dalla prossima settimana al prezzo di 179,90 euro. Amazfit GTR 2, disponibile al pre-ordine con spedizioni dal 9 novembre, costerà 169,90 e 179,90 euro, rispettivamente nella versione sport (nero) e classic (argento).