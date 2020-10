Mancano ancora diversi giorni al Black Friday targato Amazon, un appuntamento imperdibile per tutti i risparmiatori del web. Il colosso della distribuzione in rete anticipa però i tempi e mira a tentare i propri acquirenti con sconti golosi su numerosi fronti.

E chiaramente, come lecito aspettarsi, quello videoludico non fa di certo eccezione. D’altronde il mercato dei videogiochi non è mai stato tanto rigoglioso di grandiose proposte. Numerosi i titoli approdati sugli scaffali durante gli ultimi mesi, con il catalogo delle diverse piattaforme che offre spunti per tutti i gusti.

Che siate dunque videogiocatori in possesso di PS4, Xbox One, PC o Nintendo Switch, impossibile che non troviate qualcosa che vada incontro ai vostri gusti. E, in occasione di questo antipasto di Black Friday su Amazon, potreste trovarlo addirittura a prezzo ridotto rispetto a quello solito. Un’opportunità da cogliere al volo: diamo dunque uno sguardo ai migliori titoli, nel rapporto qualità-prezzo, che presenziano sugli scaffali digitali.

Black Friday 2020, i primi sconti in arrivo

Non ha conosciuto tagli sul prezzo importanti dal momento della sua uscita, datata gennaio 2020. Storia che cambia per Dragon Ball Z Kakarot, che con questa anteprima di Black Friday 2020 vede il prezzo scendere sotto la soglia dei quaranta euro. Un momento importante quindi per tutti i fan dell’anime e del manga, che potranno acquistare il titolo dedicato alla saga più prolissa approfittando del gustoso sconto.

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot - Playstation 4, 12 anni+ Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

Storia analoga per quanto concerne la selezione di prodotti marchiati Ubisoft, tra i quali abbiamo voluto dare spazio ad Assassin’s Creed Odyssey. L’ultimo episodio della saga è l’antipasto giusto per attendere nel migliore dei modi il nuovo capitolo, Assassin’s Creed Valhalla, in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Offerta Assassin'S Creed Odyssey - PlayStation 4 Vivi una leggendaria Odissea e affronta un'epica avventura in un mondo...

Personalizza il tuo equipaggiamento e padroneggia nuove abilità...

E che dire del calcio videogiocato? C’è un FIFA 21 che domina la scena videoludica, ma PES 2021 prova comunque a piazzare la sua zampata con il Season Update. E a questo prezzo perchè non dargli un’opportunità?

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

Offerta Efootball Pes 2021 Season Update - - Playstation 4 Vivi il calcio con assoluto realismo e fedeltà sfruttando al meglio...

Partite ancora più reali grazie allo scan 3d di molti calciatori e i...

Questi sono soltanto alcuni degli sconti presenti nella sezione dedicata ai videogiochi del Black Friday 2020.