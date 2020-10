Arriva la rettifica di Vincenzo De Luca dell’ordinanza numero 85 in relazione al cibo da asporto, che resta consentito, ma ammesso fino alle 22.30 (inizialmente era stato detto fino alle 00). Si parla di mero errore materiale a margine del punto 1.4, in corrispondenza del primo periodo, dove prima dell’espressione ‘è fatto divieto’ erano state omesse le indicazioni relative all’orario ‘dalle ore 22.30’).

Alla luce di quanto appreso, le attività di ristorazione (bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie, vinerie, pub, etc.) non potranno vendere cibo d’asporto a partire dalle ore 22.30. Il divieto non concerne le attività di ristorazione che prevedono la consegna in auto (drive-in), che potranno continuare ad esercitare pur rispettando le misure di igiene e prevenzione, e garantendo un sistema di prenotazione a distanza. La consegna a domicilio resta consentita potendo anche disporre della partenza dell’ultimo tragitto fino alle 23.

Questo è quanto si apprende dall’ultima rettifica applicata all’ordinanza numero 85 firmata da Vincenzo De Luca, che si aggiunge alle disposizioni previste dal DPCM del Premier Conte entrato in vigore da oggi 26 ottobre, che ricordiamo non vietare gli spostamenti tra Comuni e Regioni (pur sconsigliandoli fortemente se non per necessità di lavoro, studio e salute, in osservanza alle singoli disposizioni locali come nel caso del coprifuoco vigente in alcune Regioni d’Italia, come pure dell’impossibilità di spostarsi in Campania dalla provincia di residenza o di attuale domicilio verso altre province di Regione) e prevedere, tra le altre cose, la chiusura delle attività di ristorazione alle ore 18, per non più di 4 persone per tavolo, a meno che non siano conviventi (a differenza dei servizi di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive relativamente ai propri clienti, che potranno operare senza limiti di orario). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi al più presto possibile.