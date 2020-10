Briga si sposa. In ginocchio su un prato e tutta Roma sullo sfondo, la cupola di San Pietro che domina con prepotenza: Mattia ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Arianna Montefiori e ha condiviso il video sui social.

“Ha detto sì”, ha scritto il cantante sui social, pronto a raggiungere l’altare con Arianna. Per la proposta di matrimonio, Briga ha pensato ad una location magica che potesse essere uno sguardo sull’intera città di Roma. In questo modo ha racchiuso in un unico video due amori: quello per la sua donna e quello che per la sua città Natale.

Arianna Montefiori replica con: “Per tutta la vita”. Centinaia di messaggi per la coppia di futuri sposi via social. “Grazie a tutti per i messaggi. Al ‘siete bellissimi’, preferisco il ‘siate bellissimi’”, commenta Briga.

Arianna Montefiori è un’attrice italiana, volto di numerose fiction tra le quali Che Dio Ci Aiuto e L’Isola Di Pietro. I due hanno festeggiato da poco il primo anno insieme e solo qualche giorno fa, da parte di Briga c’era stata un’altra sorpresa per Arianna: 12 rosse rosse nel camerino.

“Dodici rose rosse trovate stamattina nel camerino. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”, aveva scritto l’attrice. Le aveva risposto il cantante, ironico: “Amore finché mi fai vedere tutte le partite di Champion’s non vedo perché la nostra storia debba finire”.

Un nuovo inizio oggi per Briga e Arianna. Intanto, sul fronte musicale, Briga ha appena rilasciato in digitale due brani contenuti nel suo primo album: Nessuna Pietà e Atto Di Dolore, entrambi contenuti nello Street-Album Alcune Sere. Furono scritti nel 2011 da Briga con produzioni originali di Dj Raw.