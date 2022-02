Il fardello di un passato doloroso e complicato quello di Crytical ad Amici di Maria De Filippi. Il concorrente è in gioco nella categoria del canto e oggi ha incontrato Briga, ex concorrente dello stesso programma TV.

Briga torna nella scuola di Amici e parla con Crytical, sostenendo che si tratta di un giovane dall’alto potenziale. Il ragazzo si apre e si racconta, accennando ad un dolore profondo che viene da un passato difficile non ancora accantonato completamente.

“È come se volessi ribellarmi a me stesso. Perché sono io che mi metto limiti che non esistono. Mi sono messo in secondo piano“, spiga Crytical. Affiorano episodi del passato: non si accettava, si sentiva fuori luogo e temeva il confronto con gli altri.

Si è iscritto in palestra, perché voleva perdere qualche chilo nella speranza di farsi accettare dai suoi coetanei. Ha sempre messo in secondo piano se stesso, schiacciato dal peso dei giudizi esterni.

Briga lo ascolta con attenzione e lo invita a riflettere su quanto questi episodi difficili della sua esistenza stiano bene all’interno di un testo di una canzone. Concorrente della categoria del canto, guidata da Anna Pettinelli, Crytical ad Amici forse non ha ancora dato il meglio di sé ma può lavorarci, a partire dai consigli di Briga.

“Tutto questo deve diventare una canzone”, le parole del rapper. Da ogni momento di crisi può venir fuori un’opera d’arte e Ccrytical deve solo trovare il coraggio, e il momento giusto, per mettere tutte le sue emozioni all’interno di una canzone. Sarà quello il suo più grande successo.

Ma soprattutto Crytical deve lavorare molto su di sé per gettarsi alle spalle il malessere del passato, che non deve condizionare le bellissime esperienze di vita del suo presente, a partire dall’opportunità di occupare un posto nella scuola Mediaset.