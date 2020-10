Atto Di Dolore e Nessuna Pietà di Briga escono per la prima volta in digitale. Due brani storici, infatti, si affacciano in esclusiva al mondo dello streaming come estratti dal primo album Alcune Sere, uscito nel 2011 e che decretò il debutto discografico di Mattia Bellegrandi.

Entrambi i singoli sono stati scritti nel 2011 e prodotti da DJ Raw. In quel tempo Briga non aveva ancora esplorato il mondo dei talent show: nel 2015 arrivò al secondo posto per Amici di Maria De Filippi esportando il suo talento in tutto il territorio mainstream nazionale.

Atto Di Dolore è un pezzo elettropop con lo stile peculiare di Briga, che nel raccontare l’atto di purificazione da una relazione tossica cita il proemio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: “Ed io non riesco a evitarne gli odori. Le donne, i cavalieri, l’arme e gli amori, allargherò le mie vedute”. Nessuna Pietà, sempre elettropop, ha un taglio più vicino alle ballate rap con una base dal sapore retrò in cui riconosciamo le atmosfere di Amor De Mi Vida dei Sottotono. Il testo è un dardo scoccato per sfogare la fine di una relazione. Il cantato di Briga è un sincopato rap sofferto e liberatorio.

Alcune Sere uscì sul sito big cartel dell’etichetta di Briga e includeva anche un featuring con Coez e Gemitaiz in Sto Una Favola e con LowLow in Lo Devo A Me. Discograficamente Briga è fermo a Che Cosa Ci Siamo Fatti (2018) mentre l’ultimo singolo pubblicato è Humans VS Apes, un featuring con Mostro presente nella colonna sonora del film The War – Il Pianeta Delle Scimmie (2017) di Matt Reeves.

In Atto Di Dolore e Nessuna Pietà di Briga riscopriamo le origini di un artista di talento, che partì con uno street album per poi conquistare il mondo dei talenti nazionali con il suo rap genuino e verace.

E mi parlava di lei come se fosse normale

Come fosse normale

Io non so più cosa sei

Quindi non posso tornare

Io non posso tornare (x2)

Ho un nodo in gola

Allora come va?

Finito scuola, la maturità?

È una virtù che tutti credono di avere qua

Ma resta una questione di mentalità

Ed io non riesco a evitarne gli odori

Le donne, i cavalieri, l’arme e gli amori

Allargherò le mie vedute

Volerò fuori senza paracadute

Come Marahute

Tutte le cose mai avute

La frasi da film

Le sceneggiate mute

Le tue pregiate scuse

Passo le dite sopra le tue rughe

Quando sorridi

E ricalco i tuoi brividi a mani nude

Oggi fa gente

Domani chiude

Questo lavoro è così

Ma ancora non mi delude

Chi se la sente

E poi chi s’illude

Qui si ragiona così

Ma è un mondo che ti reclude

E ho avuto amori e biglietti da annullare

Con gli aquiloni legati all’anulare

Sono soltanto pressioni e fanno male

E il danno sale

Per le persone che sanno dare

E mi parlava di lei come se fosse normale

Come fosse normale

Io non so più cosa sei

Quindi non posso tornare

Io non posso tornare

(Rit.)

Tu dammi solo una ragione per pensare a lei

Assoluzione e remissione dai peccati miei

Sei l’eccezione che compone parte della mia essenza

Della mia essenza

(È solo un atto di dolore, di dolore)

E vado spesso in confusione quando penso a lei (Oh, noo)

Che è assoluzione e remissione dai peccati miei (Oh, noo)

È solo un atto di dolore e servirà alla coscienza

Non posso far senza

Non posso far senza

Ti metto i fiori al davanzale come si fa

Ma sono solo ad avanzare e dove si va?

Non ti ho parlato di prigioni e processi

Errori commessi

Solo in episodi complessi, nah?

Infondo sono un ragazzino in crescita

Quindi perdonami e non fare la stronza

Sono in vetrina come il rum alla mescita

E se esci dall’ottica tua, la mia conta

Non so che dire, “Mia colpa”

Sia tolta quest’invidia che ti ha colta

(Ma ascolta)

La vita è fatta di strade

E la mia svolta

Non credo che sia nelle via corta!

Ho commesso sbagli a mia volta

Curo i miei tagli che una scelta comporta

Come la scena di un film, io l’ho riavvolta

Prendi una fetta, ma resta la mia torta

(La mia torta!)

‘Ste sceme le hanno educate a falsi miti

Celebrità, scambiarsi i vestiti

Per tutti i santi e i pianti allestiiti

A farmi credere nei risparmi investiti

La tua follia ha raggiunto picchi inauditi

Ho speso più degli sceicchi sauditi

E tu fai parte di quei ricchi esauriti

Che avranno tutti i desideri “click” esauditi!