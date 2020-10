Matilde Brandi eliminata al Grande Fratello Vip 2020, come lei stessa aveva predetto in questi giorni. L’eliminazione della conduttrice era nell’aria ormai da un po’ visto che dal momento in cui è entrata la showgirl ha fatto una serie di scelte sbagliate che l’hanno portata ben lontana dall’esempio di Adriana Volpe alla quale in molti l’avevano paragonata. Il suo percorso è stato ben diverso sia in casa che fuori e le ultime liti che l’hanno travolto e coinvolta hanno acceso nel pubblico una lampadina di dubbio sulla sua veridicità e così eccola punita ed eliminata.

In realtà sembra che il pubblico stia continuando a colpire la stanza blu di questo Grande Fratello Vip 2020 e ieri sera ne è arrivata la prova lampante non solo per l’eliminazione di Matilde Brandi ma anche per la scelta dei preferiti che sono proprio Stefania Orlando, Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Solo quest’ultimo continua ad essere salvato e amato dal pubblico anche se ieri sera per lui c’è stato un momento difficile quando ha scoperto che Elisabetta Gregoraci continua a mandare segnali fuori anche quando è accanto a lui. Forse il giovane ex velino finalmente taglierà questo cordone e si lancerà come solo lui potrebbe fare? La stessa Dayane Mello gli ha fatto notare che se la Gregoraci non ci fosse lui brillerebbe, avrà capito il messaggio ieri sera o lo vedremo ancora avvinghiato a lei in questi giorni?

L’aiuto potrebbe arrivare dal pubblico fuori in questi giorni visto che la conduttrice calabrese è finita al televoto contro Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Chi salverà il pubblico tra le tre e chi rischia di uscire?