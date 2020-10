Diamo il benvenuto a SwatchPAY! in Italia, il nuovo sistema di pagamento contactless che si interfaccerà con i canali di Intesa Sanpaolo e Mastercard, entrambi partner di Swatch in questa importante collaborazione. La pandemia da Coronavirus ha ribadito l’utilità dei pagamenti digitali, che consentono di effettuare transazioni senza doversi ‘sporcare’ le mani. SwatchPAY! funzionerà su alcuni modelli di orologi Swatch dotati di chip NFC, così da permettere all’utente di pagare attraverso il dispositivo che ha allacciato al polso, a propria volta associato univocamente alla carta di credito Intesa Sanpaolo attiva sul circuito Mastercard (l’associazione potrà essere fatta in qualsiasi punto vendita Swatch Store sparso nel nostro territorio).

Come accade per gli altri pagamenti contactless, anche SwatchPAY! funziona accostando l’orologio al POS abilitato, procedendo ad inserire il PIN solo nel caso in cui le transazioni dovessero superare i 25 euro (funzione che ricordiamo potrà essere attivata o disattivata in qualsiasi momento attraverso l’app companion SwatchPAY!). Il sistema di pagamento verrà supportato a bordo di circa 15 modelli, in vendita negli Swatch Store già da qualche giorno a partire dal prezzo di 85 euro.

Un discorso che riprenderemo sicuramente data l’estrema utilità che stanno man mano ritagliandosi i pagamenti contactless nel nostro Paese, spinti come sono anche dal Governo in direzione della digitalizzazione monetaria, un alleto più che determinante nell’eterna lotta contro l’evasione fiscale (sappiamo bene quanti milioni di euro vengono erosi ogni anno alle finanze dello Stato, in un modo o nell’altro). SwatchPAY! rappresenta un altro passo in avanti in tal senso, e siamo sicuri che molti dei nostri lettori (magari amanti dei coloratissimi Swatch, da sempre sinonimo di stile e personalità) apprezzeranno l’iniziativa. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.