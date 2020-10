La beta 1 di Android 11 è arrivata a settembre per gli ASUS Zenfone 6, ma adesso il produttore taiwanese è pronto a rilasciare la beta 1 dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google anche per l’ASUS Zenfone 7 Pro (la cosa aveva fatto un po’ discutere, ma sapevamo sarebbe stata solo una questione di tempo che la beta 1 venisse messa a disposizione anche del modello più recente).

Come riportato da ‘XDA Developers‘, l’upgrade è contrassegnato dal numero build 30.04.31.30, ed ha un peso poco maggiore di 1GB (non sono dimensioni insostenibili, ma sarebbe preferibile effettuare il download sotto una rete Wi-Fi di propria fiducia, evitando un inutile spreco del proprio piano dati), risultando disponibile, almeno per il momento, solo per gli utenti che avevano provveduto a registrarsi al relativo programma beta (condizione richiesta per poterla scaricare). Le novità incluse si riferiscono al complesso di funzionalità con cui ormai un po’ tutti siamo entrati in confidenza, e che fanno parte dell’immaginario collettivo di Android 11 (come nel caso del supporto alle Bubbles, l’interfaccia grafica utilizzata da molte delle app proprietarie, il nuovo aspetto dei comandi rapidi, del menu di accensione ed altro ancora).

Non c’è un link da cui scaricare la beta 1 di Android 11 a bordo di ASUS Zenfone 7 Pro, a riprova del fatto che sembra essere intenzione dell’OEM riservare la versione di prova ad un piccolo numero di utenti. Non è chiaro quando la distribuzione finale dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google arriverà sui dispositivi della linea ASUS Zenfone 7, ma il rilascio di questa beta 1 a bordo dell’ASUS Zenfone 7 Pro rappresenta già un primo passo importante verso tale direzione. Speriamo di darvi notizie più concrete il prima possibile, restando a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.