Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale di The Boys 2

La seconda stagione di The Boys si conclude esattamente come era iniziata: colpi di scena, violenza a go-go e scene adrenaliniche da mozzare il fiato.

Dopo aver rilasciato i primi tre episodi lo scorso 4 settembre, Prime Video ha scelto di pubblicare i successivi cinque settimanalmente, ogni venerdì, fino al finale di stagione del 9 ottobre. Ma cos’è successo nella conclusione di The Boys 2?

Non proseguite oltre se non volete leggere spoiler.

Giustizia è stata fatta (almeno in parte). Arrogante, senza scrupoli e sicuramente più cattiva di Patriota, Stormfront è stata la grande novità di questa seconda stagione, soprattutto perché ha saputo tener testa al leader dei Supes. Una super-cattiva/criminale in grado di fare di tutto, e che perciò andava eliminata.

Nel finale di The Boys 2, dopo una dura scazzottata al femminile, Stormfront viene apparentemente sconfitta da Starlight, Kimiko e Queen Maeve (che nel frattempo ha capito da che parte stare, alleandosi con i Boys). Desiderosa di vendetta, Stormfront si confronta con Becca e suo figlio Ryan. Vedendo la madre quasi in fin di vita, il piccolo usa con violenza i suoi poteri (ereditati da papà Patriota) per uccidere Stormfront, ma lasciando Becca ferita a morte.

Pieno di rabbia, Billy Butcher è al capezzale della donna che ama ed è sul punto di colpire Ryan, ma l’arrivo di Patriota gli fa cambiare idea, ricordandogli la promessa fatta a Becca: proteggere Ryan a ogni costo.

L’equilibrio all’interno dei Supes è cambiato: Maeve ha il pieno controllo su Patriota, e riesce così a far rientrare Starlight e A-Train in squadra. I Boys non sono più ricercati e Ryan è sotto custodia e lontano da chi vuole fargli del male.

Il colpo di scena più sconvolgente avviene negli ultimi minuti del finale di stagione. L’episodio infatti svela come la deputata Victoria Neuman sia sempre stata dietro l’ondata di esplosioni di persone avvenute durante l’udienza della Vought. Infine, a sua insaputa, Hughie trova un lavoro proprio nella campagna elettorale della Neuman.

Cosa accadrà in The Boys 3? Innanzitutto la terza stagione, confermata lo scorso luglio, dovrà fornire risposte sui poteri e le motivazioni di Victoria. È probabile che dietro tutto ci sia il il capo della Vought, Stan Edgar, che usa la Neuman per muovere i fili all’interno dell’agenzia. Forse non è nulla di tutto questo, i due non sono legati, e la deputata ha altri scopi che diventeranno chiari non appena Hughie comincerà a lavorare nel suo team.

The Boys 3 introdurrà anche il personaggio di Soldier Boy, la prima super celebrità. Il ruolo è affidato a Jensen Ackles di Supernatural.