In una stagione ancora più folle e brutale, i personaggi di The Boys 2 tornano a intrattene il pubblico di Prime Video. Il 4 settembre, la piattaforma di Amazon distribuisce i primi 3 episodi. Proprio così: invece della solita maratona, il servizio ha deciso di fornire un primo assaggio a quella che si preannuncia una seconda stagione davvero esplosiva.

I Boys, ovvero Butcher, Hughie e gli altri del gruppo, sono scossi dalle perdite avvenute nella prima stagione. In fuga dalla legge, faticano a lottare contro i Supereroi, che sono sulle loro tracce. Intanto la Vought, l’azienda che gestisce i Super, specula sul panico generato dalla minaccia dei Supercattivi, mentre una nuova eroina, Stormfront, si fa avanti ed è pronta a mettere in discussione il ruolo da leader dell’instabile Patriota.

Nel cast e personaggi di The Boys 2 ritroviamo i protagonisti della prima stagione. Karl Urban interpreta Billy Butcher, capo carismatico dei Boys; Jack Quaid è Hughie; Laz Alonso interpreta Marvin / Latte Materno; Karen Fukuhara è Kimiko; Tomer Capon veste i panni di Frenchie; Antony Starr è il malvagio Patriota, leader dei Sette; Dominique McElligott è Queen Maeve; Erin Moriarty è Annie January / Starlight; Chace Crawford è Kevin / Abisso.

Tra le new entry della stagione, Aya Cash nel ruolo di Stormfront, super eroina esperta di media che arriva in squadra con alcuni scopi da raggiungere. Nel cast ritroviamo anche Giancarlo Esposito nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.

I primi tre episodi di The Boys 2 sono disponibili su Prime Video il 4 settembre; i restanti cinque (in totale sono otto) saranno pubblicati sulla piattaforma a cadenza settimanale, fino al finale di stagione, previsto per il 9 ottobre. Ad accompagnare ogni episodio c’è lo speciale Prime Rewind: Inside The Boys con una prima puntata dedicata a ripercorrere la prima stagione.

A partire dal 4 settembre e fino al finale di stagione previsto per il 9 ottobre, nell’aftershow ufficiale di The Boys i membri del cast, il team creativo e altri ospiti speciali si uniranno ad una conduttrice d’eccezione, Aisha Tyler – vincitrice di un Emmy Award e qui anche in veste di produttrice esecutiva – per raccontare e commentare gli eventi che si svolgono in ogni episodio.

The Boys è stato già rinnovato per una terza stagione, le cui riprese però potrebbero partire in ritardo, causa pandemia di Covid-19. Nel cast ci sarà anche Jensen Ackles di Supernatural.