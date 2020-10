Vi siete chiesti quali siano le app più scaricate a settembre? Le risposte arrivano direttamente da ‘sensortower.com‘, che ha di recente reso note le classifiche delle applicazioni di cui sono stati effettuati più download durante lo scorso mese, distinte sulla base delle rispettive basi di partenza (App Store, Play Store e la somma di entrambi i marketplace di Apple e Google). TikTok si è rilevata essere, ancora una volta, la regina incontrastata in tutte e tre le classifiche, raggiungendo nel solo mese di settembre la bellezza di 61,1 milioni di installazioni globali. L’applicazione ha raggiunto l’apice del successo in Brasile (11% dei download), facendo bene anche negli Stati Uniti (9%).

La seconda applicazione più scaricata a settembre è ZOOM, almeno stando alla graduatoria complessiva ed a quella relativa ad App Store (scaricata 55 milioni di volte). ZOOM è al terzo posto nella classifica tarata sul Play Store di Google, avendo dovuto cedere il secondo posto a Facebook, che si trova a propria volta al terzo posto in quella complessiva. Seguono subito dopo tante altre applicazioni che non hanno bisogno di presentazione, come WhatsApp, Google Meet, Instagram, Snack Video, YouTube, Gmail, Messenger, Telegram (che riesce a fare molto bene su Android, come anche nella classifica complessiva), Snapchat e Microsoft Teams.

TikTok non vuol proprio saperne di fermarsi, questo ormai dovrebbe essere chiaro anche ai muri. Dite la verità: l’avete scaricata anche voi nel corso del mese di settembre, contribuendo a farla salire in classifica, anche se solo con un piccolo e modesto download (che comunque sommato a tutti quanti gli altri sta facendo schizzare TikTok in cima a tutte le classifiche delle app più scaricate di mese in mese)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto, da usare anche nel caso in cui aveste qualche domanda da farci.