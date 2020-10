Un lungo cordoglio degli artisti per Eddie Van Halen è in corso, e il dolore per la scomparsa di uno dei migliori chitarristi del mondo. L’autore dello storico riff al sintetizzatore di Jump ha lasciato questa Terra per incantare anche il Regno dei Cieli. In queste ora tantissime star di tutto il mondo stanno rivolgendo all’artista il loro pensiero e i loro ricordi.

Dall’Italia Elisa ricorda quella volta in cui Eddie, amico del suo produttore Glen Ballard, arrivò nello studio in cui la cantautrice stava registrando Pearl Days. Elisa stava studiano il riff per il finale di Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On) e Van Halen lo apprezzò al punto di consigliarle di tenerlo. Più diretto Ermal Meta che lo omaggia: “Nessuno sapeva suonare come te” seguito da Piero Pelù che cita un famoso brano dei suoi Litfiba: “Lacio Drom, grande Eddie Van Halen”.

Enrico Ruggeri saluta la rockstar con la definizione “un fuoriclasse”. C’è anche il pensiero di Laura Pausini, tra quelli degli artisti per Eddie Van Halen: “So much love to you, Rest In Peace”. Vasco Rossi gli dedica una delle stories su Instagram: “Leggenda del rock” e Morgan non manca all’appuntamento per sfoderare una lunga riflessione: “Basterebbe pensare che uno dei più preparati e virtuosi chitarristi di tutti i tempi ha fatto il suo più grande successo suonando un sintetizzatore al posto della chitarra”.

Tra le star internazionali i Metallica ricordano il tour condiviso con Eddie nel 1988 e postano una foto che li ritrae insieme. Il collega chitarrista Tony Iommi (Black Sabbath, Ozzy Osbourne) confessa di essere devastato. Steven Tyler e gli Aerosmith non mancano all’appello, così come Lenny Kravitz: “Questa notte il cielo sarà elettrico”.

Si uniscono i bassisti Gene Simmons (Kiss) Flea (Red Hot Chili Peppers) e Nikki Sixx (Mötley Crüe), e quest’ultimo lo definisce “Mozart della chitarra elettrica”. Arrivano anche i commenti delle band: Nickelback, Garbage e le star Billy Idol e Bryan Adams. I pensieri degli artisti per Eddie Van Halen non finiranno, perché lunga è l’eredità lasciata dall’artista su questa Terra.

Oh Eddie, che dispiacere. Nessuno sapeva suonare come te. Riposa in pace 🖤 pic.twitter.com/iba37owl2L — Ermal Meta (@MetaErmal) October 7, 2020

HE CHANGED THE COURSE OF GUITAR WHAMMY BAR ROCK & RHYME… A GAME CHANGER… AND HIS MELODIC CRAZY WAS OVER THE TOP… WE’LL MISS YOU EDDIE…

LOVE FROM ABOVE

ST pic.twitter.com/ByiJBk2KfR — Steven Tyler (@IamStevenT) October 7, 2020

Crushed. So fucking crushed. RIP Eddie Van Halen. You changed our world. You were the Mozart of rock guitar. Travel safe rockstar. — —Nikki Sixx— (@NikkiSixx) October 6, 2020

Oh man, bless his beautiful creative heart. I love you Eddie Van Halen, an LA boy, a true rocker. I hope you jam with Jimi tonight. Break through to the other side my brother. ❤️❤️❤️ https://t.co/XpcTlPJq9A — Flea (@flea333) October 6, 2020

My heart is broken. Eddie was not only a Guitar God, but a genuinely beautiful soul. Rest in peace, Eddie! …Eddie Van Halen Dead at 65 from Cancer https://t.co/gITtcndQVv — Gene Simmons (@genesimmons) October 6, 2020

Legendary guitar and musical innovator Edward Van Halen. 1955-2020. Heaven will be electric tonight. pic.twitter.com/hdLd7atI74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 6, 2020

Eddie Van Halen 🎸 Rest in Rock. — Garbage (@garbage) October 6, 2020

The world lost an icon, innovator, showman, virtuoso, master songwriter and perhaps one of the biggest inspirations ever to learn how to play guitar. Heartbroken to hear of Eddie Van Halen’s passing. Our love, condolences and best wishes to his his family, friends and fans. #RIP pic.twitter.com/pGhPUXRzyb — Nickelback (@Nickelback) October 6, 2020

I’m just devastated to hear the news of the passing of my dear friend Eddie Van Halen. He fought a long and hard battle with his cancer right to the very end. Eddie was one of a very special kind of person, a really great friend. Rest In Peace my dear friend till we meet again. pic.twitter.com/Qs8tsLPANJ — Tony Iommi (@tonyiommi) October 6, 2020