Finalmente, dopo tanti anni, ho incontrato nuovamente MARINA REI, seppure con un collegamento durante la mia diretta di WE HAVE A DREAM.

Il periodo che stiamo vivendo, penalizzante soprattutto per l’arte musicale e i concerti live, ha impedito a Marina di poter condividere dal vivo con pubblico questo suo capolavoro… capolavoro ignorato anche dalle più diffuse radio, che trasmettono solo playlist di un centinaio di canzoni, sempre quelle e tutte con le stesse frequenze e sonorità, tanto da rendere la musica che esce dalle radio una marmellata informe stile karaoke.

Marina ha deciso allora di pubblicare singoli, con relativi video.

Il 17 gennaio è uscito “Per essere felici”, che Marina ha così descritto:

“L’importanza di riconoscersi nel proprio sguardo. Un’analisi personale sulle scelte fatte crea il presupposto per il raggiungimento di una conquista più grande: la felicità di essere se stessi.”

Nel testo canta:

La facoltà

Di essere te stessa

Lontana da chi ti vedeva diversa

La facoltà

Di perderti

È’ l’unica via per ritrovarti

Non è mai stato facile

credersi

A volte servono anni

Per sciogliersi

Per buttarsi indietro tutto

e dirsi

Io sono ancora qui

Servirebbe

Quella facoltà di essere se stessi

Lontani da chi ci vorrebbe diversi

La facoltà di scegliersi

È’ l’unica via per amarsi

Non servono le conferme

Non serve più apparire

Non serve quel che dici

Non serve quasi niente

Per essere felici

Il 26 giugno è uscito “Dimenticarci” in cui canta:

Guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo

dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo

dimentichiamo noi stessi

e ricominciamo

Ricominciamo a sorridere per niente

ricominciamo a cercarci dal niente

ricominciamo a camminare affiancati

riavvicinati

Il 28 agosto ha pubblicato “Bellissimo”, brano dedicato al figlio che è anche protagonista del video insieme ai suoi amici.

“Mentre cammini di notte per le strade bagnate in cerca di un brivido, respiri forte e corri più in fretta dei giorni tristi.”

I figli crescono e scoprono se stessi, intrappolati in un tempo che non gli appartiene più, si cercano, per poter trovare il proprio spazio. In questa ricerca percorrono una strada che li porterà a fare nuove conquiste e a dare un senso alla propria vita.

Finalmente poi, il 7 settembre, Marina Rei è riuscita ad eseguire dal vivo questo album all’Auditorio Parco della Musica di Roma. Per l’occasione ha invitato sul palco anche suoi amici musicisti e compagni di progetti in questi 25 anni di carriera, come: Paolo Benvegnù, Carmen Consoli, Riccardo Sinigallia, Pierpaolo Capovilla, Max Gazzè, Cristiano Godano, Filippo Gatti e Roberto Angelini; oltre ai suoi compagni di viaggio di una vita, Matteo Scannicchio, Giorgio Marina Condemi e Andrea Ruggiero, insieme a Pierpaolo Ranieri, Gabriele Lazzarotti e Marco Rovinelli.

Goditi il video dell’intervista che le ho fatto, nella quale ho inserito anche tutti e tre i videoclip tratti da questo nuovo album di Marina Rei

