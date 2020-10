Clint Eastwood – che ha recentemente compiuto 90 anni – si prepara a lavorare a un nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, l’icona del grande schermo dirigerà e produrrà Cry Macho per Warner Bros. Come se non bastasse, Eastwood ha intenzione anche di recitare in questo lungometraggio.

Una scena tratta da Gran Torino.

Nel 2011, si pensava che potesse essere Arnold Schwarzenegger a prestare il volto al protagonista di Cry Macho. Sarà invece Eastwood l’interprete principale. Le riprese dovrebbero iniziare molto presto: il regista ha già iniziato a cercare alcune location in cui poter girare il lungometraggio. Il film è prodotto da Al Ruddy, Jessica Meier, Tim Moore e Malpaso Productions (la società di produzione di Clint Eastwood).

Ispirato all’omonimo romanzo di N. Richard Nash, Cry Macho è ambientato nel 1978. Un’ex star di rodeo e allevatore di cavalli accetta di portare un ragazzo dal padre, in cambio di denaro. I due iniziano quindi un impegnativo e lungo viaggio nel Messico rurale. L’allevatore di cavalli inizierà quasi un processo di redenzione e di liberazione, mostrando al ragazzo cosa significa essere un brav’uomo.

Clint Eastwood, durante la sua lunga carriera, ha vinto ben 5 Premi Oscar, 6 Golden Globe e 3 David di Donatello. Il regista/attore ha ottenuto grande fama grazie alla performance nella Trilogia del dollaro di Sergio Leone. L’ultimo film che ha diretto (e in cui ha anche recitato) è Il Corriere – The Mule.