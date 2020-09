Si è diffuso a partire dalla giornata di ieri 25 settembre un video amatoriale girato in casa che mostra presumibilmente degli insetti nella pasta Barilla. Parliamo chiaramente di un filmato di denuncia ad opera di una cliente indignata per l’accaduto, che per prima cosa si preoccupa di dimostrare che il pacco di pasta in questione non abbia oltrepassato la data di scadenza. La questione degli insetti nella pasta Barilla ha generato un certo scalpore: come riportato da ‘bufale.net‘, le accuse rivolte all’azienda multinazionale italiana del settore alimentare sono piuttosto gravi, pertanto è lecito aspettarsi una presa di posizione ufficiale da parte della compagnia, che ancora non c’è stata.

Fino a questo momento è intervenuto parallelamente sulla vicenda il Social Media Manager di casa Barilla, che però non è entrato nel merito della questione, limitandosi ad una risposta generalizzata a difesa dell’azienda che rappresenta. Vi riportiamo la replica a seguire:

“Ci teniamo a rassicurarti dicendoti che ogni anno effettuiamo un totale di circa 250mila analisi sul grano duro. Il primo controllo di qualità avviene presso lo stoccatore, che deve avvalersi di strutture, strumenti e procedure di conservazione approvate dal nostro sistema di qualità. Ogni lotto a noi destinato è gestito separatamente dagli altri, e corredato di una dichiarazione di qualità del fornitore che indica la quantità, la provenienza (con la piena tracciabilità delle consegne da parte degli agricoltori) e le modalità di conservazione. Ogni lotto, inoltre, può essere ritirato solo se preventivamente approvato dal nostro controllo qualità”.

L’episodio ripreso nel video che mostra degli insetti nella pasta Barilla potrebbe anche essere isolato, ma qualora doveste trovarne anche voi (non è affatto detto che succeda, stiamo solo facendo un’ipotesi dato l’accaduto, cosa che potrebbe riguardare qualsiasi altra società di prodotti alimentari) resta consigliato naturalmente non consumare il pacco alimentare in questione, e rivolgersi subito all’assistenza clienti dell’azienda, per poi valutare il da farsi in separata sede. La reazione di chi si è ritrovato degli insetti nella pasta Barilla è comprensibile, sebbene sia opportuno mantenere la calma e verificare i fatti, in un senso o nell’altro.